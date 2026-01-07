Zašto se srčani udari češće javljaju zimi i kako se zaštititi?

Razlozi su i biološke prirode, ali i promjene načina života u hladnijem dijelu godine nose određenu odgovornost.

Stručnjaci objašnjavaju da, iako niske temperature mogu izgledati kao da imaju površinski učinak na tijelo, njihov utjecaj na kardiovaskularni sistem zapravo može biti značajan, posebno kod ljudi koji već imaju srčane ili metaboličke faktore rizika.

Kako hladnoća utiče na srce?

Hladnoća uzrokuje sužavanje krvnih sudova (vazokonstrikciju), što povećava krvni pritisak. Srce mora raditi jače kako bi održalo odgovarajuću tjelesnu temperaturu. Istovremeno, povećava se broj otkucaja srca i povećava se potreba srca za kisikom, što dodatno opterećuje kardiovaskularni sistem u poređenju s blažim vremenskim uslovima, prenosi Aktivni.

Osim toga, niske temperature mogu uzrokovati gušću i “ljepljiviju” krv. To povećava rizik od stvaranja krvnih ugrušaka koji mogu blokirati koronarne arterije i izazvati srčani udar. Ovaj rizik je još veći kod osoba s već oštećenim krvnim sudovima ili visokim holesterolom.

Način života i dodatni rizici

Zima često donosi manje vježbanja i više vremena provedenog u zatvorenom prostoru. Ljudi posežu za hranom s više kalorija, a konzumacija alkohola često se povećava tokom praznika. Sve ovo može dovesti do povišenog krvnog pritiska, debljanja i lošijeg profila masti u krvi, što dodatno opterećuje srce.

Također ne treba zanemariti da su respiratorne infekcije, poput prehlade i gripe, češće zimi. One mogu izazvati upalne procese u tijelu i dodatno opteretiti srce, povećavajući rizik od akutnih kardiovaskularnih komplikacija.

Simptomi srčanog udara

Obratite pažnju na sljedeće znakove koji zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć:

– bol, pritisak ili stezanje u grudima,

– bol koja se širi u lijevu ruku, rame, vrat ili vilicu,

– otežano disanje, čak i u mirovanju,

– hladan znoj, mučnina ili povraćanje,

– iznenadni umor, slabost ili vrtoglavica.

Kako se možete zaštititi?

Hladno vrijeme utiče na funkciju vašeg srca i direktno i indirektno. Trebali biste biti posebno oprezni ako imate prethodno dijagnosticirano srčano oboljenje, visok krvni pritisak, dijabetes ili visok holesterol.

Doktori savjetuju da tokom zimskih mjeseci:

– redovno mjerite krvni pritisak,

– održavajte tjelesnu toplinu oblačenjem u slojevima,

– izbjegavajte naglo izlaganje ekstremnoj hladnoći,

– ostanite fizički aktivni, ali prilagodite vježbanje vremenskim uslovima,

– osigurati uravnoteženu prehranu,

– razmislite o vakcinaciji protiv gripe kako biste smanjili rizik od respiratornih infekcija.

Uz promišljene navike i pravovremene mjere opreza, možete značajno doprinijeti održavanju zdravlja srca čak i zimi.

Facebook komentari