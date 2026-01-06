Jeo je samo ribu skoro godinu dana – poslije svega šokirali su se i on a i ljekari

Jeo je samo ribu skoro godinu dana – posle svega šokirali su se i on a i ljekari

Ovaj zanimljiv primjer iz prakse daje nam odgovor na to da li je riba zdrava namirnica ili ne.

Sam se odlučio na ovaj eksperiment

Vjerovatno dosta slušate o tome koliko je riba zdrava, a autor i pecaroš Pol Grinberg rešio je to da provjeri u eksperimentu na sopstvenom tijelu.

Za svoj dokumentarni film „Riba na mom tanjiru“, Pol je odlučio da godinu dana jede samo riblje proizvode i da poslije ovog izazova testira svoje tijelo.

Godinu dana jeo je ribu za doručak, ručak i večeru. Kaže da to nije bio lak zadatak. Iako voli da jede ribu, nije naviknut da je jede svaki dan i to za sva tri obroka. Ipak, uspeo je da pobedi u ovom izazovu i poslije godinu dana otišao je na pregled.

Ispostavilo se da su mu rezultati bili skoro nepromenjeni, osim što je u međuvremenu dobio povišen krvni pritisak.

Doduše, rezultati nisu bili toliko loši i Pol kaže da se sjajno osjećao i da je imao dosta energije, a za tih godinu dana nijednom nije bio bolestan ili prehlađen.

I medicinski stručnjaci su se kasnije pozabavili Polovim istraživanjem i donijeli sledeći zaključak: Riba nije štetna, već je jako korisna za organizam, ali samo kada se konzumira u umjerenim količinama.

Sve što je pretjerano ima tendenciju da ugrozi stanje u organizmu. Omega 3 kiseline, cink, gvožđe i drugi minerali i vitamini u ribi su neophodni za zdrav život, ali male količine žive su znak da ribu ne smijete jesti često. Savršena mjera je jednom ili dva puta nedeljno. Na taj način ćete svom telu obezbjediti sve što vam treba i to u potrebnim količinama, prenosi Muški magazin.

