Pet vitamina koji mogu pomoći varenju

Vitamin B1 (tiamin) pomaže tijelu da pretvara hranu u energiju, posebno ugljikohidrate, te podržava metabolizam i normalnu funkciju probavnog sistema. Nedostatak ovog vitamina može uzrokovati umor i poteškoće u preradi hrane.

Vitamin B3 (niacin) ima ulogu u funkciji enzima koji sudjeluju u probavnom procesu, pomažući tijelu da efikasnije razgrađuje masti i proteine. Ovaj vitamin takođe doprinosi normalnoj funkciji sluznice probavnog trakta.

Vitamin B6 (piridoksin) učestvuje u metabolizmu aminokiselina i odgovoran je za brojne enzimske procese koji pomažu varenju i apsorpciji nutrijenata. Nedostatak B6 može utjecati na osjećaj nadutosti i probavne smetnje.

Vitamin C je važan antioksidans koji podržava imunitet, ali takođe pomaže tijelu u apsorpciji željeza i drugih nutrijenata, što može indirektno podržati zdravu probavu i cjelokupnu funkciju organizma.

Vitamin D utiče na mnoge procese u tijelu, uključujući i funkciju imunološkog sistema i zdravlje crijevne flore. Zadovoljavajući nivo vitamina D povezan je sa smanjenim rizikom od upalnih stanja u crijevima i boljim općim probavnim zdravljem.

Stručnjaci savjetuju da se vitamini unose kroz uravnoteženu prehranu bogatu voćem, povrćem, cjelovitim žitaricama i zdravim izvorima proteina, a u slučaju potrebe mogu pomoći i dodaci prehrani uz konsultaciju sa ljekarom ili nutricionistom, prenosi Novi.

