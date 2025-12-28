Iako ima protuupalna svojstva, kurkumu kao dodatak treba koristiti s oprezom

Kurkuma i njen aktivni sastojak kurkumin posljednjih godina stekli su veliku popularnost kao prirodni dodatak prehrani, često se promovirajući kao pomoć kod upala, bolova i općeg zdravlja.

Iako ima dokazana protuupalna i antioksidativna svojstva, stručnjaci upozoravaju da postoji velika razlika između korištenja kurkume kao začina i uzimanja koncentriranih dodataka, gdje doze mogu biti višestruko veće.

Jedan od manje poznatih, ali važnih rizika odnosi se na zdravlje bubrega. Kurkuma sadrži oksalate koji, u visokim dozama i pri dugotrajnoj suplementaciji, mogu povećati rizik od stvaranja bubrežnih kamenaca, posebno kod osoba koje su ih ranije imale ili imaju predispozicije.

Studije su pokazale da dodaci kurkumina mogu povećati izlučivanje oksalata u mokraći, što kod osjetljivih osoba može dovesti do ozbiljnih komplikacija. Iako kurkuma u umjerenim količinama može imati pozitivne učinke, nekontrolirano uzimanje dodataka prehrani nosi rizik nuspojava i interakcija s lijekovima.

Stručnjaci zato savjetuju oprez i preporučuju da se prije dugotrajnog uzimanja kurkumina u obliku suplementa obavezno posavjetuje s ljekarom, posebno kod osoba s hroničnim bolestima ili problemima s bubrezima.

