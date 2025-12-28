Pet namirnica koje jačaju imunitet bolje od bijelog luka

Konzumiranje hrane bogate hranjivim tvarima dokazan je način za jačanje imunološkog sistema i sprječavanje bolesti. Iako bijeli luk ima protuupalne učinke koji pomažu u borbi protiv infekcije, druge namirnice koje jačaju imunitet mogu se još bolje boriti protiv infekcija.

Agrumi

Agrumi poput narandži, grejpa, limuna i limete bogati su vitaminima i antioksidansima, uključujući vitamin C. Antioksidansi su biljni spojevi koji smanjuju upalu i bore se protiv oštećenja stanica.

Utvrđeno je da prehrana bogata antioksidansima smanjuje rizik od infekcija gornjih dišnih putova, poput prehlade. Vitamin C je antioksidans koji povećava proizvodnju bijelih krvnih zrnaca, odnosno imunoloških stanica koje se bore protiv infekcija.

Paprike

Paprike su bogate vitaminom C i drugim vitaminima koji jačaju imunitet. Crvene paprike sadrže beta-karoten, vrstu vitamina A koji podržava imunitet. Paprike također pružaju likopen, biljni pigment s protuupalnim svojstvima.

Jogurt

Jogurt je mliječni proizvod bogat probioticima, živim mikroorganizmima koji podržavaju ravnotežu crijevnih mikroorganizama. Probiotici potiču probavu i smanjuju rizik od zatvora. Također, mogu koristiti imunološkom sistemu.

Crijevni mikrobiom uključuje imunološke stanice, a zdrava ravnoteža bakterija i drugih mikroorganizama u probavnom traktu podržava imunitet.

Lisnato povrće

Lisnato povrće, poput kelja, špinata i blitve, izvrstan je izvor vitamina A, C i K, kao i antioksidansa i vlakana. Antioksidansi u lisnatom povrću smanjuju upalu i podržavaju imunološki sistem. Konzumiranje vlakana podržava zdravlje crijeva i može poboljšati imunološki sistem.

Masna riba

Konzumiranje prehrane bogate masnom ribom može poboljšati imunološki sistem. Masna riba, poput skuše i lososa, bogata je omega-3 masnim kiselinama. Ove zdrave masti podržavaju zdravlje stanica i smanjuju upalu.

To može pomoći tijelu u borbi protiv infekcije i zacjeljivanju. Prehrana bogata omega-3 masnim kiselinama također može povećati broj korisnih bakterija u crijevnom mikrobiomu, poboljšavajući zdravlje crijeva i podržavajući imunološki sistem, prenosi Klix.

