Zatvaranje IVF klinike u Sarajevu otvorilo niz pitanja: Ko kontroliše embrione i ko snosi odgovornost?

Naglo zatvaranje privatne IVF klinike Northwestern Medical Center IVF u Sarajevu ostavilo je desetine parova u neizvjesnosti i otvorilo ozbiljna pitanja o sudbini stotina pohranjenih embriona. Klinika, koja je ranije poslovala pod nazivom Poliklinika New Life, godinama je bila jedno od rijetkih mjesta na kojima su parovi s dijagnozom neplodnosti imali priliku za roditeljstvo.

Za mnoge pacijente zatvaranje nije značilo samo prestanak rada jedne zdravstvene ustanove, već gubitak kontrole nad vlastitim biološkim materijalom. Pojedini su, kako tvrde, za prestanak rada klinike saznali tek putem medija.

– Niko nas nije obavijestio. Telefoni su bili nedostupni, a tek kasnije smo shvatili da je klinika zatvorena – navodi jedna od pacijentica.

Iako nadležne institucije tvrde da su embrioni i ostali biološki materijal fizički sigurni, pacijenti ističu da im nije jasno ko trenutno ima pravnu i operativnu kontrolu nad njima. Pristup materijalu, kako navode, onemogućen je već više od dva mjeseca.

– Vrijeme ne stoji. Biološki sat ne čeka administrativne procedure – upozoravaju pacijenti.

Kao potencijalno rješenje spominje se preuzimanje embriona od strane Kantonalna bolnica Zenica, jedine ustanove u Federaciji BiH koja ima važeće rješenje za provođenje biomedicinski potpomognute oplodnje. Međutim, pacijenti se protive tom potezu, navodeći da je zakonski prijenos moguć isključivo uz saglasnost vlasnika biološkog materijala.

Slučaj je trenutno predmet provjera Tužilaštvo Kantona Sarajevo, koje istražuje navode o povredi prava pacijenata i zakonitosti skladištenja biološkog materijala. Dodatnu prijavu podnijela je grupa pacijenata, a predmet je proslijeđen i POSKOK, gdje se još uvijek vrše preliminarne provjere.

Pacijenti ističu da su u postupke oplodnje, skladištenja i liječenja do sada uložili stotine hiljada maraka, a da im je sada uskraćen osnovni uvid u stanje i dostupnost njihovog materijala.

Posebnu zabrinutost izazvale su ranije informacije da je jedan od ljekara koji je radio u klinici, Ali Seven, obavljao posao bez važeće licence za rad u BiH, što je potvrdila Ljekarska komora Federacije BiH. Iz Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH navode da su ugovori s klinikom zaključivani u skladu s propisima i da je ustanova formalno bila na listi ovlaštenih pružalaca usluga.

Iz Federalno ministarstvo zdravlja tvrde da tokom ranijih kontrola sporni ljekar nije bio zaposlen, ali da su nakon novih prijava obavijestili nadležnu inspekciju.

Dok institucije provjeravaju navode i nadležnosti se prepliću, pacijenti ostaju bez jasnih odgovora. Ključno pitanje – kada i kako će moći koristiti vlastiti biološki materijal – i dalje je bez konkretnog roka.

– Ovo nije samo administrativni problem. Ovo je pitanje prava, zdravlja i vremena koje se ne može vratiti – poručuju.

Facebook komentari