Pretjerano brinete o zdravlju: Možda imate ovaj poremećaj

Objavljeno prije 40 minuta

Hipohondrija je psihološki poremećaj koji se manifestuje pretjeranom brigom o vlastitom zdravlju. Osobe s hipohondrijom stalno su zaokupljene simptomima, poput bolova u trbuhu ili otkucaja srca, iako ljekari ne pronađu nikakve fizičke probleme.

Hipohondrija - Espreso.rs

Taj strah od bolesti često postaje toliko intenzivan da utječe na svakodnevni život, uzrokujući anksioznost i socijalnu izolaciju. Iako uzrok ovog poremećaja nije potpuno poznat, često se javlja u ranoj odrasloj dobi i može se javiti kod oba spola.

Liječenje hipohondrije zahtijeva dugotrajnu psihoterapiju, poput kognitivno-bihevioralne terapije, a u nekim slučajevima koriste se i lijekovi protiv anksioznosti i depresije. Uz pravilnu terapiju, mnogi pacijenti uspiju smanjiti simptome i poboljšati kvalitetu života, prenosi Avaz.


