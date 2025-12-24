Ovi dodaci ishrani mogu narušiti vaše zdravlje ako imate visok pritisak

Shodno tome, pojedini suplementi nisu preporučljivi za osobe s povišenim krvnim pritiskom. Farmaceutkinja Kirstyn Hill izdvojila je vitamin D koji se prirodno nalazi u pojedinim namirnicama, a tijelo ga proizvodi i izlaganjem kože sunčevim UV zrakama.

Iako je bitan za mnoge tjelesne funkcije, visoke doze D vitamina mogu dovesti do ozbiljnih nuspojava, poput povišenog nivoa kalcija u krvi, ali i povišenja krvnog pritiska.

“Visoke doze vitamina D mogu stupiti u interakciju s drugim elementima koji se koriste za liječenje hipertenzije, zbog čega tijelo može zadržavati previše kalcija. Savjetuje se da razgovarate s ljekarom koji će procijeniti nivo vitamina D i pojasniti vam da li je potrebna suplementacija”, kazala je Hill za Health.

Također, korijen biljke sladić koristi se kao dodatak ishrani i aroma u hrani, a u tradicionalnoj medicini ranije se primjenjivao kod mnogih tegoba. Sadrži glicirizinsku kiselinu, koja može povisiti krvni pritisak i izazvati probleme za osobe s hipertenzijom.

“Dodaci sa sladićem mogu ometati djelovanje lijekova za pritisak te dovesti do poremećaja ravnoteže natrija i kalija u tijelu. Zbog ovih djelovanja osobama s visokim krvnim pritiskom savjetuje se izbjegavanje proizvoda koji sadrže korijen sladića”, tvrdi Hill.

Osim toga, biljka gospina trava se koristi za ublažavanje simptoma depresije i menopauze, ali je poznata po mnogim interakcijama s lijekovima. Gospina trava može oslabiti djelovanje pojedinih lijekova za snižavanje krvog pritiska jer ometa njihovu apsorpciju u organizmu.

Gorka narandža se koristi u dodacima ishrani, najčešće za mršavljenje.

“Iako gorka narandža nije zabranjena, stručnjaci upozoravaju da može povisiti krvni pritisak i ubrzati rad srca te povećati rizik od nuspojava. Gorka narandža u hrani i pićima se ne smatra problematičnom”, kazala je Hill.

Ljekari dodaju da se reakcije na dodatke ishrani razlikuju od osobe do osobe, ovise o dobi, ishrani, općem zdravstvenom stanju i drugim faktorima, prenosi Klix.

Facebook komentari