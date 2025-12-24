Zdravlje

Ovi dodaci ishrani mogu narušiti vaše zdravlje ako imate visok pritisak

3.7K  
Objavljeno prije 23 minute

Kontrolisanje visokog pritiska je bitno kako bi se smanjio rizik od ozbiljnijih zdravstvenih stanja poput srčanog i moždanog udara, a stručnjaci su izdvojili dodatke ishrani koji dodatno utječu na ovaj problem.

 Vitamini - blogspot

Shodno tome, pojedini suplementi nisu preporučljivi za osobe s povišenim krvnim pritiskom. Farmaceutkinja Kirstyn Hill izdvojila je vitamin D koji se prirodno nalazi u pojedinim namirnicama, a tijelo ga proizvodi i izlaganjem kože sunčevim UV zrakama.

Iako je bitan za mnoge tjelesne funkcije, visoke doze D vitamina mogu dovesti do ozbiljnih nuspojava, poput povišenog nivoa kalcija u krvi, ali i povišenja krvnog pritiska.

“Visoke doze vitamina D mogu stupiti u interakciju s drugim elementima koji se koriste za liječenje hipertenzije, zbog čega tijelo može zadržavati previše kalcija. Savjetuje se da razgovarate s ljekarom koji će procijeniti nivo vitamina D i pojasniti vam da li je potrebna suplementacija”, kazala je Hill za Health.

Također, korijen biljke sladić koristi se kao dodatak ishrani i aroma u hrani, a u tradicionalnoj medicini ranije se primjenjivao kod mnogih tegoba. Sadrži glicirizinsku kiselinu, koja može povisiti krvni pritisak i izazvati probleme za osobe s hipertenzijom.

“Dodaci sa sladićem mogu ometati djelovanje lijekova za pritisak te dovesti do poremećaja ravnoteže natrija i kalija u tijelu. Zbog ovih djelovanja osobama s visokim krvnim pritiskom savjetuje se izbjegavanje proizvoda koji sadrže korijen sladića”, tvrdi Hill.

Osim toga, biljka gospina trava se koristi za ublažavanje simptoma depresije i menopauze, ali je poznata po mnogim interakcijama s lijekovima. Gospina trava može oslabiti djelovanje pojedinih lijekova za snižavanje krvog pritiska jer ometa njihovu apsorpciju u organizmu.

Gorka narandža se koristi u dodacima ishrani, najčešće za mršavljenje.

“Iako gorka narandža nije zabranjena, stručnjaci upozoravaju da može povisiti krvni pritisak i ubrzati rad srca te povećati rizik od nuspojava. Gorka narandža u hrani i pićima se ne smatra problematičnom”, kazala je Hill.

Ljekari dodaju da se reakcije na dodatke ishrani razlikuju od osobe do osobe, ovise o dobi, ishrani, općem zdravstvenom stanju i drugim faktorima, prenosi Klix.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh