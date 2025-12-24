Dva opasna dodatka prehrani: Svi ih jedu, a uništavaju srce i jetru

Iako neki zaista mogu poboljšati naše opće blagostanje i nadopuniti prehranu, drugi u pogrešnim dozama ili bez dodatne zaštite mogu napraviti više štete nego koristi. Upravo zato ljekari i nutricionisti ističu važnost informiranog odabira i razumijevanja potencijalnih rizika prije nego što posegnemo za bočicom suplemenata.

Prema mišljenju mnogih ljekara, ova dva dodatka bi mogla naštetiti zdravlju srca i jetre.

Riblje ulje

Riblje ulje poznato je po svojim prednostima, poput smanjenja upala i snižavanja triglicerida. Međutim, stručnjaci ističu da riblje ulje bez antioksidansa može biti rizično za kardiovaskularno zdravlje. Kako je riblje ulje podložno užeglosti i stvaranju toksičnih nusproizvoda, savjetuje se birati proizvode koji sadrže zaštitne antioksidanse poput vitamina C, E ili astaksantina.

Liječnici i savjetnici za prehranu upozoravaju da dugotrajna konzumacija ribljeg ulja niske kvalitete može dovesti do povećanog oksidativnog stresa u organizmu, što je posebno opasno za srce. Kvalitetni dodaci s dodatkom antioksidansa smanjuju ove rizike i čine korištenje ribljeg ulja sigurnijim i korisnijim.

Zeleni čaj

Mnogi ljekari upozoravaju da ekstrakt zelenog čaja, iako poznat po antioksidativnim svojstvima, može imati i negativan učinak. Visoke koncentracije katehina mogu izazvati oksidativni stres u jetri, što može dovesti do povišenih jetrenih enzima ili čak akutnog hepatitisa. Preporučuje se ograničiti unos na najviše 300 miligrama dnevno te radije konzumirati kuhani zeleni čaj kao sigurniju opciju.

Nutricionisti dodaju da problem nastaje kada se ekstrakt uzima u obliku visokokoncentriranih kapsula, a ne kroz prirodne izvore poput toplog napitka. Na taj način jetra je izložena većem opterećenju, dok se pozitivni učinci čaja mogu dobiti na znatno sigurniji način – jednostavnim uživanjem u šolji zelenog čaja dnevno, prenosi Avaz.

