Endokrinolog moli ljude starije od 50 godina da u prehranu dodaju jednu namirnicu

Upravo zato posebno su korisne namirnice koje u jednoj porciji nude više važnih hranjivih tvari.

Primjerice, mahunarke pomažu u unosu proteina i vlakana, dok je losos bogat proteinima, omega-3 masnim kiselinama i kalcijem.

Postoji, međutim, jedna iznimno nutritivna namirnica koja se često neopravdano zanemaruje, a prema endokrinologu posebno koristi osobama starijima od 50 godina. Riječ je o jajima.

“Jaja dobivaju više neopravdanih kritika nego gotovo bilo koja druga svakodnevna namirnica”, rekao je endokrinolog dr. David Ahn za Parade, prenosi index.hr. Mnogi vjeruju da jaja štete zdravlju srca, no on ističe da to nije točno ako se konzumiraju umjereno.

“Podaci su iznenađujuće dosljedni. Za većinu odraslih osoba, uključujući one starije od 50 godina, umjeren unos jaja – otprilike jedno jaje dnevno – nije povezan s povećanim rizikom od srčanog udara, moždanog udara ili drugih kardiovaskularnih bolesti”, navodi dr. Ahn, prenosi Klix.

“Jaja mogu značajno pridonijeti dugoročnom zdravlju mozga”

Dodaje da su neka istraživanja, primjerice na populacijama u Aziji, pokazala čak i blago manji rizik od kardiovaskularnih bolesti i moždanog udara kod osoba koje redovito, ali umjereno jedu jaja. Naglašava i da je jedno jaje dnevno uglavnom sigurno čak i za osobe s dijabetesom, uz individualni savjet liječnika.

Prema dr. Ahnu, jaja su posebno vrijedna u starijoj dobi jer pomažu održavanju stabilne razine šećera u krvi. “Jaja ispunjavaju sve važne kriterije – imaju malo ugljikohidrata, bogata su proteinima i sadrže korisne masti. To znači da povećavaju osjećaj sitosti i pomažu održati stabilan šećer u krvi”, objašnjava.

Također ističe njihovu ulogu u zdravlju mozga i vida jer su bogat izvor kolina, luteina i zeaksantina.

“Ljudi koji unose dovoljno kolina u pravilu postižu bolje rezultate na kognitivnim testovima kako stare. Iako nijedna namirnica ne može spriječiti demenciju, jaja mogu značajno pridonijeti dugoročnom zdravlju mozga”, zaključuje on.

