Vježbanje na prazan žeudac: Hit za gubitak kilograma

Fasted cardio, odnosno vježbanje na prazan želudac, postao je popularan među ljubiteljima fitnessa koji vjeruju da tako brže sagorevaju masnoće. Stručnjaci potvrđuju da ovaj pristup ima svoju osnovu, ali naglašavaju da je važno pridržavati se uravnoteženog načina života i pravilne prehrane.

Kada vježbamo ujutro, razina glikogena (glavnog izvora energije) je niska, pa tijelo lakše koristi masnoće kao gorivo. To može pomoći u sagorijevanju masti, naročito kod umjerenih aerobnih aktivnosti poput trčanja ili vožnje bicikla. Međutim, samo vježbanje nije dovoljno za mršavljenje. Potrebno je održavati kalorijski deficit i pridržavati se zdrave prehrane.

Trening snage također je važan jer dugoročno povećava mišićnu masu, što podiže bazalni metabolizam i pomaže u sagorijevanju kalorija čak i dok mirujemo.

Fasted cardio nije preporučljiv osobama s određenim zdravstvenim problemima, kao što su dijabetes ili srčane bolesti. Ako osjetite vrtoglavicu ili slabost, odmah prestanite s vježbanjem.

