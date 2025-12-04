Jednostavno pravilo od 20 sekundi ključno je za borbu protiv zimskih bolesti

gencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) pozvala je građane na pridržavanje jednostavnih higijenskih praksi, ističući kako je s dolaskom hladnijih mjeseci i sezone blagdanskih okupljanja sada “idealno vrijeme” za oprez.

Na društvenoj mreži X poručili su: “Zima donosi više od samo blagdanskog veselja – respiratorne bolesti također dosežu vrhunac tijekom hladnijih mjeseci.” S obzirom na rani početak sezone gripe i pojavu izmijenjenog soja gripe A(H3N2), vlasti su izdale niz preporuka za zaštitu zdravlja.

Agencija je navela niz jednostavnih radnji koje svatko može poduzeti kako bi smanjio širenje infekcija i zaštitio najugroženije. Među ključnim preporukama je često pranje ruku toplom vodom i sapunom u trajanju od 20 sekundi.

Uz to, savjetuje se cijepljenje ako ispunjavate uvjete, ostanak kod kuće u slučaju bolesti, prozračivanje zatvorenih prostora te pravilna higijena kašljanja – u lakat ili maramicu koju treba odmah baciti. Također se preporučuje redovito čišćenje površina koje se često dodiruju, poput kvaka.

Posebna preporuka odnosi se na nošenje maski za lice u dva slučaja: prilikom bliskog kontakta s osobama koje su pod visokim rizikom od teških oblika bolesti te kada je u cirkulaciji velik broj respiratornih virusa, a nalazite se u gužvi ili zatvorenim prostorima, prenosi N1.

