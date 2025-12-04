Svaštara

Jednostavno pravilo od 20 sekundi ključno je za borbu protiv zimskih bolesti

Objavljeno prije 20 minuta

Britanske zdravstvene vlasti ponovno su podsjetile javnost na ključno pravilo od 20 sekundi za pranje ruku kao mjeru za sprječavanje širenja COVID-19 i drugih respiratornih bolesti

gencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) pozvala je građane na pridržavanje jednostavnih higijenskih praksi, ističući kako je s dolaskom hladnijih mjeseci i sezone blagdanskih okupljanja sada “idealno vrijeme” za oprez.

Na društvenoj mreži X poručili su: “Zima donosi više od samo blagdanskog veselja – respiratorne bolesti također dosežu vrhunac tijekom hladnijih mjeseci.” S obzirom na rani početak sezone gripe i pojavu izmijenjenog soja gripe A(H3N2), vlasti su izdale niz preporuka za zaštitu zdravlja.

Agencija je navela niz jednostavnih radnji koje svatko može poduzeti kako bi smanjio širenje infekcija i zaštitio najugroženije. Među ključnim preporukama je često pranje ruku toplom vodom i sapunom u trajanju od 20 sekundi.

Uz to, savjetuje se cijepljenje ako ispunjavate uvjete, ostanak kod kuće u slučaju bolesti, prozračivanje zatvorenih prostora te pravilna higijena kašljanja – u lakat ili maramicu koju treba odmah baciti. Također se preporučuje redovito čišćenje površina koje se često dodiruju, poput kvaka.

Posebna preporuka odnosi se na nošenje maski za lice u dva slučaja: prilikom bliskog kontakta s osobama koje su pod visokim rizikom od teških oblika bolesti te kada je u cirkulaciji velik broj respiratornih virusa, a nalazite se u gužvi ili zatvorenim prostorima, prenosi N1.


