Nevjerojatno, ali istinito: Bolesti koje prate krvne grupe

Dok je krvna grupa odavno prepoznata po svojoj važnosti u transfuziji krvi i transplantaciji organa, također može igrati ulogu u određivanju osjetljivosti na određena zdravstvena stanja.

Koronarne bolesti

Pojedinci s krvnom grupom 0 mogu se utješiti činjenicom da je njihova podložnost koronarnoj bolesti srca niža. Obrazloženje iza ovog fenomena ostaje nejasno, a neki stručnjaci teoretiziraju da druge krvne grupe mogu pokazivati više razine holesterola i povećane količine proteina povezanog sa zgrušavanjem. Vjerojatnost produženja životnog vijeka veća je za ove upravo zbog smanjenog rizika za ove bolesti.

Krvne grupe A, AB i B suočene su s većim rizikom od raka želuca u poređenju s grupom 0. To se posebno odnosi na osobe s krvnom grupom A, što je potencijalno povezano s većom prevalencijom infekcije Helicobacter pylori (H. pylori), bakterije koja se nalazi u želucu i uzrokuje upale i čireve.

Također osobe s ovim krvnim grupama mogu imati povećan rizik od raka gušterače. Molekule prisutne u crvenim krvnim stanicama tipa A i B podržavaju rast bakterije H. pylori u crijevima, potencijalno povećavajući osjetljivost na rak gušterače.

Sklonost zgrušavanju

Fizičke razine kortizola, povezane s odgovorom na stres, obično su više kod osoba s krvnom grupom A, te se upravljanje stresnim situacijama može pokazati većim izazovom za osobe s ovom krvnom grupom.

Krvna grupa 0 može ponuditi određenu zaštitu protiv malarije, bolesti koja se prenosi ubodom zaraženog komarca. Pričvršćivanje parazita koji uzrokuje malariju na krvne stanice tipa 0 navodno je teže. Treba se spomenuti i da se peptički ulkusi, bolne ranice u sluznici želuca ili gornjeg crijeva, češće opažaju kod osoba s krvnom grupom 0.

Osobe s krvnim grupama A, B ili AB suočene su s većim rizikom od venske tromboembolije (VTE), stanja u kojem se krv zgrušava u dubokim venama, potencijalno prelazeći u pluća. Također, čini se da je dijabetes tipa 2 češći kod osoba s krvnim grupama A i B, iako razlozi iza te korelacije ostaju nejasni. Osim toga, osobe s krvnom grupom AB mogu se suočiti s povećanim rizikom od moždanog udara, potencijalno zbog veće sklonosti zgrušavanju u poređenju s drugim krvnim grupama.

Plodnost žene

Dok krvna grupa ne može predvidjeti trudnoću, nekoliko studija ukazuje na potencijalnu vezu između malog broja zdravih jajnih stanica i krvne grupe 0 kod žena. Za razumijevanje ove povezanosti potrebna su daljnja istraživanja.

