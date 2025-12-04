Rano otkrivanje raka pluća: Ispunite besplatan online upitnik i procijenite rizik od obolijevanja

Prema svjetskim podacima, više od 300.000 osoba mlađih od 55 godina oboljelo je od raka pluća u 2022. godini. To jasno pokazuje da rak pluća može pogoditi svakoga, bez obzira na godine ili navike. Također, znači da postoji mnogo drugih faktora koji nas stavljaju u rizik pa je zato važno da budemo svjesni simptoma i bavimo se prevencijom.

Brza i besplatna procjena rizika

Besplatan orijentacioni online upitnik dostupan je na web stranici rak-pluca.ba a u nekoliko jednostavnih koraka omogućava inicijalnu procjenu rizika od obolijevanja od raka pluća. Po završetku, korisnici dobijaju sažetak procjene koji im može pomoći da razumiju i odluče treba li da potraže mišljenje ljekara. Treba imati na umu da ovaj upitnik ne zamjenjuje medicinsku dijagnozu, ali predstavlja prvi korak ka ranom otkrivanju bolesti i podizanju svijesti o važnosti pravovremene reakcije i prevencije, prenosi Klix.

Rano otkrivanje je ključno

Što se bolest ranije otkrije, prognoza je bolja i ranije se može započeti liječenje, kažu stručnjaci. Rana dijagnoza značajno povećava mogućnosti uspješnog liječenja jer je na raspolaganju više opcija liječenja i doslovno se može spasiti život.

Nažalost, mnogi ljudi odgađaju odlazak ljekaru jer misle da je kašalj bezopasan ili da će simptomi proći sami od sebe. Zato se rak pluća često otkriva tek u kasnim fazama, kada su opcije liječenja ograničene.

Faktori rizika i simptomi koje ne treba zanemariti

Osim pušenja i pasivnog pušenja, drugi faktori rizika uključuju sve veće zagađenje i izduvne gasove dizel motora, izloženost radonu (po podacima SZO, radon je najveći uzročnik raka pluća kod nepušača i drugi najveći kod pušača), zračenje, genetički faktori i izloženost drugim materijama koji nas čine podložnim obolijevanju.

Neki od čestih simptoma raka pluća uključuju uporan kašalj koji ne prolazi, bol u grudima, kratak dah, gubitak apetita, neobjašnjiv umor ili gubitak tjelesne mase.

Ako primijetite neki od ovih znakova, važno je da ne čekate. Budite svjesni rizika – reagujte na vrijeme. Ne čekajte da simptomi postanu ozbiljni.

Posjetite stranicu rak-pluca.ba i odgovorite na nekoliko kratkih pitanja – jer uporan kašalj nije uvijek samo kašalj. Zamolite i one koje volite da urade test. Rana dijagnoza znači više mogućnosti liječenja.

Facebook komentari