Ovo je česta greška tokom gripe i prehlade: Bakterije u našem tijelu množe se ogromnom brzinom

Ne jedite ovo tokom gripe i prehlade – bakterije samo to čekaju

Često tokom infekcije gubimo apetit, ali oslabljeni organizam traži kalorije. Zato imamo veću želju za slatkišima ili slanim grickalicama. Ljekari upozoravaju na ovakve proizvode, posebno tokom infekcija, jer sadrže velike količine jednostavnih šećera. Upravo šećer je idealna hrana za bakterije i gljivice koje se brzo množe i dodatno oslabljuju organizam. Šećer također pojačava upalne procese i slabi funkciju bijelih krvnih zrnaca, koja su odgovorna za borbu protiv mikroba. Slatkiši stoga mogu realno povećati rizik da virusna infekcija prijeđe u bakterijsku i produže trajanje bolesti.

S druge strane, visokokalorične i teško svarljive grickalice i obroci zahtijevaju više energije organizma za probavu, što takođe negativno utiče na imuni sistem.

Još uvijek postoji mit da je “za hrabrost” tokom infekcije dobro piti alkohol. Neki i dalje vjeruju da je to jedan od boljih načina borbe protiv bakterija. U stvarnosti, čak i mala količina alkohola slabi imuni sistem i ometa metaboličke procese u organizmu. Alkohol takođe snažno dehidrira, što tokom infekcije može izazvati povišenu temperaturu i zadržavanje sluzi u dišnim putevima. Alkohol može da stupi u interakciju s lijekovima i smanji apsorpciju važnih vitamina i minerala. Istraživanja iz 2000. godine pokazala su da alkohol smanjuje broj leukocita i čini nas podložnijim infekcijama. Tokom bolesti treba ograničiti i kafu, koja također djeluje dehidrirajuće.

Boli vas grlo? Ove proizvode izbjegavajte

Bol u grlu je česta pojava tokom mnogih infekcija. Nažalost, ovaj simptom mogu pogoršati kiseli proizvodi, poput citrusa, paradajz sosa ili ljutih začina. Bolje je unos vitamina C obezbijediti putem paprike, peršuna ili brokule. Čili papričice ili biber mogu iritirati i usporiti regeneraciju sluzokože, a dodatno povećavaju tjelesnu temperaturu. Tokom bola u grlu treba izbjegavati i tvrde proizvode grube strukture, koji mogu oštetiti osjetljivu sluznicu, npr. suhe krekeri ili hrskavi hljeb.

Koliko jesti i piti tokom infekcije?

Kada organizam bori s bolešću, treba mu energija i vrijedni nutrijenti. Ishrana bi trebala biti lako probavljiva, ali hranjiva, posebno ako imamo temperaturu. Pretpostavlja se da svako povećanje temperature za 1°C zahtijeva povećanje dnevnog unosa kalorija za 13%. Podjednako je važno redovno hidrirati organizam – odrasla osoba treba piti oko 3 litre tečnosti – što pomaže u borbi s temperaturom i razrjeđuje sluz u dišnim putevima. Previše niska kalorijska vrijednost obroka, a posebno njihova loša nutritivna kvaliteta, može produžiti trajanje infekcije i upornih simptoma.

Najbolji proizvodi tokom prehlade i gripe

Kada je imuni sistem iscrpljen borbom protiv patogenih mikroba, vrijedi ga podržati odgovarajućom ishranom. Najvrijedniji su proizvodi bogati omega-3 masnim kiselinama, cinkom, selenom, vitaminom D i vitaminom C. Oni ne samo da smanjuju upale u organizmu, već i stimulišu proizvodnju limfocita (koji uklanjaju zaražene ćelije) i štite ih od oštećenja. Tokom prehlade i gripe treba češće jesti masne morske ribe, nerafinisana biljna ulja, orahe (najbolje orah i brazilski), laneno sjeme, jaja, mekinje ili sjemenke bundeve. Simptome infekcije ublažavaju i proizvodi s antivirusnim i antibakterijskim djelovanjem, poput bijelog luka i luka. Organizmu pomažu i fermentirani mliječni proizvodi i kiseli proizvodi – pozitivno utiču na crijevnu mikrofloru, što znatno jača imuni sistem.

