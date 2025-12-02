Želite zdraviju jetru? Počnite s jednom jednostavnom namirnicom

Ovaj iznimno važan organ zadužen je za brojne procese bez kojih svakodnevno funkcioniranje ne bi bilo moguće. Upravo zato liječnica dr. Dženin Bovring (Janine Bowring) izdvojila je ključnu namirnicu koja može doprinijeti zdravlju jetre.

Riječ je o maslinovom ulju.

Maslinovo ulje obiluje antioksidansima, posebno polifenolima, koji pomažu u zaštiti stanica od oksidativnog stresa, navodi dr. Bovring.

Prema brojnim istraživanjima, redovna konzumacija maslinova ulja povezuje se sa smanjenjem upalnih procesa, manjim nakupljanjem masnoća u jetri i boljom njenom ukupnom funkcijom. Osim toga, maslinovo ulje pozitivno djeluje i na zdravlje krvnih žila, što dodatno podržava rad jetre.

Osim ove namirnice, stručnjaci često ističu važnost dovoljnog unosa vode, prehrane bogate povrćem i vlaknima te smanjenog unosa alkohola i jako procesirane hrane.

Jetra je organ koji se može regenerirati, ali joj je za to potrebna pravilna podrška kroz svakodnevne navike, prenosi Avaz.

