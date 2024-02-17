Kardiolog otkriva piće koje više nikada neće “niti taknuti”

Njegov video, u kojem ulazi u operacijsku salu, postao je viralan ne zbog samog prizora, već zbog poruke koju nosi – odustajanje od dijetalnih pića, a sve potkrijepljeno novom znanstvenom studijom.

Nova otkrića o zaslađenim pićima

Studija na koju se Yaranov poziva, objavljena u listopadu, otkrila je značajnu povezanost između konzumacije zašećerenih i niskokaloričnih pića s umjetnim sladilima i povećanog rizika od razvoja metabolički povezane steatotične bolesti jetre (MASLD), poznatije kao nealkoholna masna bolest jetre.

Istraživanje je pratilo oko 124.000 odraslih osoba tijekom deset godina. Rezultati su pokazali da su osobe koje su redovito pile slatka gazirana pića ili njihove ‘dijetalne’ verzije imale veću vjerojatnost za razvoj masne jetre. Konzumacija više od jedne limenke dnevno povezana je s većim rizikom za obje vrste pića. Dijetalna pića dodatno su povezana i s većom stopom smrtnosti od bolesti jetre. Zanimljivo je da je zamjena bilo koje vrste pića vodom smanjila rizik, dok zamjena zašećerenih pića dijetalnima nije donijela poboljšanje.

Zašto “dijetalno” ne znači zdravije

Iako se oznaka “dijetalno” često doživljava kao zdraviji izbor, brojna istraživanja upozoravaju na potencijalne rizike. Dijetalna pića sadrže umjetna sladila koja se povezuju s nizom zdravstvenih problema, uključujući brži kognitivni pad, slabiju učinkovitost liječenja raka i depresiju. Unatoč upozorenjima, prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), otprilike petina stanovništva SAD-a svakodnevno konzumira dijetalna pića.

Stručnjaci pozivaju na umjerenost

Newsweek je o nalazima studije razgovarao s dr. Halom Brindleyem, specijalistom za bolesti jetre i gastroenterologom. On ističe da, iako studija ukazuje na vezu, potrebna su daljnja istraživanja. “Iako ova studija povezuje niskokalorična i umjetno zaslađena pića s MASLD-om, potrebno je daljnje istraživanje kako bi se potvrdili temeljni mehanizmi. To može uključivati stimulaciju apetita slatkim okusima ili interakcije s crijevnim mikrobiomom. Međutim, pretilost i dijabetes tipa 2 ostaju primarni pokretači progresije bolesti”, rekao je.

Dr. Brindley smatra da trenutni podaci ne opravdavaju potpuno izbjegavanje. “Umjesto toga, preporučuje se umjeren unos, posebno s obzirom na nedostatak dokaza koji kvantificiraju specifične pragove rizika kod inače zdravih osoba normalne tjelesne težine.”

Podijeljene reakcije na TikToku

Dok se dr. Yaranov odrekao dijetalnih pića, mnogi korisnici TikToka nisu dijelili njegovu zabrinutost. “Nema ništa loše u povremenom pijenju dijetalne sode. Utjecat će na ljude koji piju 6 i više limenki dnevno kao da je voda. Previše bilo čega može utjecati na nas. Sve u umjerenosti je u redu”, komentirao je jedan korisnik. Drugi je dodao: “Dijetalne sode i dalje će spriječiti debljanje što dovodi do ogromnog broja drugih zdravstvenih problema – uključujući kardiovaskularne.”

Dr. Brindley se složio da nema dovoljno dokaza koji bi upućivali na to da “povremena soda zaslađena fruktozom i saharozom ili dijetalna soda predstavlja značajnu prijetnju” za osobe zdrave tjelesne težine s uravnoteženom prehranom, no i dalje savjetuje umjerenost, prenosi N1.

Facebook komentari