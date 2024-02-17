5 znakova da imate povišen nivo kortizola: Jednostavan način da smanjite nivo stresa

Hronično povišen kortizol nije samo stres, već stanje koje se u tijelu manifestuje na veoma konkretan, suptilan i uporan način.

U nastavku je pet najčešćih znakova da vam je nivo kortizola previsok.

1. Ne možete da zaspite noću, iscrpljeni ste ujutru

Jedan od najčešćih simptoma povišenog kortizola je poremećen obrazac spavanja. Mnogi ljudi ga doživljavaju: osjećaj umora tokom cijelog dana, a zatim iznenadno buđenje u ponoć ili 3 ujutru, prenose Novosti.

Kortizol bi trebalo da bude najviši ujutru, a najniži uveče – kada su obrasci obrnuti, vaše tijelo je u stanju pripravnosti, a vi nemirni.

2. Dobijate masne naslage oko stomaka, a ne jedete više

Kortizol štedi energiju “za svaki slučaj“, pa podstiče skladištenje masti oko struka. Čak i ako jedete istu ishranu kao i ranije, sastav vašeg tijela može se neprimjetno promijeniti. Neki ljudi takođe osjećaju povećanu želju za slatkišima ili slanom hranom – to je još jedan odgovor tijela koje traži brzu energiju da bi se odbranilo od stresa. Isprobajte dijetu koja pomaže u borbi protiv povišenog kortizola.

3. Promene raspoloženja – od razdražljivosti do unutrašnjeg nemira

Kada je kortizol visok, nervni sistem je reaktivniji, a osjećanja intenzivnija. Možda nećete biti depresivni ili anksiozni, ali ipak možete primjetiti nižu toleranciju, brzi temperament ili osećaj da „nešto nije u redu“. Ovo je suptilna, ali veoma česta posljedica preopterećenih nadbubrežnih žlezda.

4. Vaš imuni sistem slabi – češće se razboljevate i sporije oporavljate

Dugotrajno povišen kortizol suzbija imunski odgovor tijela. Tijelo je kao kuća sa otvorenim prozorima usred zime – bespomoćno gubi energiju koja mu je očajnički potrebna. Kašalj, prehlade ili iscrpljenost od manjih infekcija mogu se javljati češće nego ranije.

5. Teško se koncentrišete, imate maglu u glavi i zaboravljate

Kortizol direktno utiče na pamćenje i koncentraciju. Kada ga ima previše, mozak ostaje u režimu preživljavanja, a ne u režimu kreativnog i jasnog razmišljanja. Neki ljudi doživljavaju zbunjenost, drugi sporo donose odluke ili osjećaju da im um “ne može da miruje“.

Facebook komentari