Osim toga, krompir je važan dio ručka, posebno za starije osobe. Provjerite kako kuhati krompir da bude siguran za dijabetičare i da ne izaziva nagle skokove glukoze u krvi. Saznajte i kojih čestih grešaka u pripremi krompira treba izbjegavati.

Zašto ne treba izbacivati krompir iz prehrane?

Krompir je lagan za probavu i niskokaloričan – 100 g sadrži samo 70–90 kalorija, ovisno o načinu pripreme. Istovremeno je bogat vlaknima i dugo pruža osjećaj sitosti. Također je bogat izvor vrijednih vitamina i minerala: kalija, magnezija, fosfora te vitamina C i vitamina iz grupe B. Pravilno pripremljen, koristan je i za crijeva te pomaže održavanju acido-bazne ravnoteže.

Jedini nedostatak krompira je njegov visok glikemijski indeks – nakon konzumacije naglo raste nivo šećera u krvi, što opterećuje gušteraču. Ipak, postoji jednostavan i učinkovit način da se smanji GI krompira.

Kako kuhati krompir kod dijabetesa? Genijalan način za dijabetičare

Glavni sastojak krompira je lako probavljiva skrob. Upravo je ona odgovorna za nagle skokove glukoze u krvi. Srećom, vrlo lako je možemo pretvoriti u tzv. otpornu skrob, koja djeluje poput vlakana i predstavlja hranu za dobre bakterije u debelom crijevu.

Da biste postigli ovaj efekat, krompir treba kuhati u cijelosti, najbolje u ljusci, oko 20 minuta. Zatim ga treba ohladiti i držati u frižideru najmanje 4 sata. Najbolje je skuhati krompir dan ranije. Nakon vađenja iz frižidera dovoljno je oguliti ljusku (trebala bi se lako skidati) i kratko zagrijati na pari ili u mikrovalnoj. Vrijedi znati i da neke sorte krompira (tip A) prirodno imaju niži glikemijski indeks. Procjenjuje se da GI krompira nakon hlađenja iznosi samo 20–30.

Česte greške u kuhanju krompira

Česta greška je guljenje i rezanje krompira prije kuhanja – tada gube mnogo nutritivnih sastojaka. Krompir kuhan u ljusci zadržava veću količinu polifenola. Najčešće se krompir stavlja u hladnu posoljenu vodu, zbog čega gubi više vitamina C. Najbolje ga je staviti u ključalu vodu i kuhati što kraće, a so dodati tek pred kraj. Ako se krompir raspada pod viljuškom, znači da je termička obrada trajala predugo.

Izbjegavajte i konzumaciju pirea – što je krompir više usitnjen, to je njegov glikemijski indeks viši. Također, prženi krompirići su nezdravi i kalorični. Umjesto toga, krompir treba peći ili pripremati na roštilju.

Kako jesti krompir da bude zdraviji za organizam?

Ako želite da krompir bude još zdraviji, jedite ga zajedno s proteinima i vlaknima. Najveći dio obroka trebalo bi da čine svježe i kuhano povrće poput salate, paradajza, krastavaca, brokule ili karfiola. Jednako je važna i porcija nemasnog mesa ili ribe. I vlakna i proteini pozitivno utiču na metabolizam i regulišu nivo šećera u krvi. Idealna i sigurna porcija krompira iznosi oko 150 g.

Facebook komentari