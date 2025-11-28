Bol u ovom dijelu leđa može biti najraniji znak raka pankreasa: Ovo je spisak svih simptoma bolesti

Rak pankreasa je podmukla bolest kod koje se simptomi najteže otkrivaju. Vrlo često postanu jasni tek kada karcinom uznapreduje ili metastazira.

Pankreas proizvodi hormone i tečnosti koje pomažu tijelu da vari hranu. Rak pankreasa nastaje kada normalne ćelije pankreasa mutiraju u abnormalne i počnu nekontrolisano rasti.

U pankreasu se može pojaviti nekoliko tipova izraslina, uključujući kancerozne i nekancerozne tumore. Najčešći tip raka pankreasa formira se u ćelijama koje oblažu kanale što prenose digestivne enzime iz pankreasa (duktalni adenokarcinom pankreasa), objašnjavaju u Mayo Clinic.

Prema navodima Mayo Clinic, faktori koji mogu povećati rizik od raka pankreasa su:

-Pušenje

-Dijabetes

-Hronična upala pankreasa (pankreatitis)

-Porodična istorija genetskih sindroma koji povećavaju rizik od raka, uključujući mutaciju gena BRCA2, Linčov sindrom i porodični atipični sindrom malignog melanoma mladeža (FAMMM)

-Porodična istorija raka pankreasa

-Gojaznost

-Starija životna dob, jer se većini ljudi dijagnostikuje nakon 65. godine

Velika studija pokazala je da kombinacija pušenja, dugotrajnog dijabetesa i loše ishrane značajno povećava rizik od raka pankreasa – više nego svaki od tih faktora pojedinačno.

Simptomi raka pankreasa

U Mayo Clinic ističu da je bol jedan od važnih pokazatelja raka pankreasa:

„Tumor koji raste može pritiskati nerve u stomaku, uzrokujući bol koji s vremenom može postati jak. Lijekovi protiv bolova mogu djelimično pomoći. Tretmani, poput zračenja i hemoterapije, mogu usporiti rast tumora i donekle ublažiti bol.“

Uobičajeni znaci raka pankreasa uključuju bol u stomaku, žutilo kože i očiju (žutica), nenamjeran gubitak težine, dijareju, mučninu i tamnu boju urina.

Dr Tang navodi:

„Simptomi raka pankreasa uključuju bol koji se širi od gornjeg dijela abdomena prema leđima. Bol može dolaziti i nestajati, a često se pogorša nakon jela. Gubitak težine je čest – pacijenti mogu izgubiti apetit ili se osjećati siti nakon vrlo malog obroka. Dijareja može biti masna i teško se ispire iz WC šolje. Žutilo kože i beonjača takođe je karakteristično.“

Dr Safa dodaje:

„Liječenje lokalnog karcinoma pankreasa uključuje operaciju, zračenje i/ili sistemsku hemoterapiju. Ukupna petogodišnja stopa preživljavanja kod raka pankreasa, nažalost, iznosi samo oko 11 posto. Iako je procenat nizak, rano otkrivanje je ključno – ako se rak otkrije dovoljno rano, operacija ga može u potpunosti ukloniti, što predstavlja jedini put ka izlječenju.“

