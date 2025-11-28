Omega-3 suplementi: Šta zaista rade kapsule ribljeg ulja?

Najveća pregledna studija, Cochrane analiza iz 2020. godine (koja je obuhvatila skoro 163.000 ispitanika), pokazala je da uzimanje Omega-3 suplemenata gotovo ili uopšte ne smanjuje broj smrtnih slučajeva ili srčano-žilnih događaja.

Kardiolog Prof. Dr. med. Dirk Westermann sa Uniklinikuma Freiburg direktno savjetuje svojim pacijentima da ne uzimaju suplemente sa Omega-3: “Kod onih koji su ih uzimali nisko dozirano, nikada nije dokazan efekat.”

Veliko otkriće: Samo čisti EPA zaista djeluje

Ipak, nauka je pronašla razlog zašto su neke studije imale pozitivne rezultate. Istraživači sa Univerziteta Düsseldorf otkrili su da se pozitivna zaštitna uloga vezuje isključivo za jednu komponentu: čistu, visokodoziranu Eicosapentaensku kiselinu (EPA).

“Sve studije u kojima je viđena redukcija srčano-žilnih bolesti koristile su EPA – visokodoziranu i pročišćenu – dok su studije koje nisu pokazale benefit u pravilu koristile EPA i DHA mješavine,” rekao je kardiolog Dr. med. Philipp Mourikis.

EPA djeluje tako što inhibira krvne pločice (trombocite), koje su centralni dio procesa zgrušavanja krvi. Prekomjerna aktivnost trombocita dovodi do stvaranja ugrušaka, što izaziva srčani ili moždani udar.

Glavna opasnost: Rizik od srčane aritmije

Nekontrolisana upotreba Omega-3 suplemenata nosi i rizik.

Srčana aritmija: Ljekari upozoravaju da uzimanje Omega-3 može povećati rizik za atrijalnu fibrilaciju (poremećaj srčanog ritma).

Birokratski skandal: Paradoksalno, lijek baziran na čistom EPA-u koji je u Njemačkoj dokazano djelovao, povukao se iz prodaje zbog neslaganja između proizvođača i osiguravajućih fondova oko cijene, iako je bio učinkovit.

Savezni institut za procjenu rizika (BfR) i kardiolozi su jasni: pacijenti s rizikom od srčanih bolesti smiju uzimati suplemente samo u dogovoru s ljekarom. Ne postoji dokaz da obične kapsule ribljeg ulja donose benefit.

Stoga, najbolje je osigurati Omega-3 putem ishrane: jedite masnu ribu (losos, haringa, tuna) i biljne izvore (laneno, repičino ulje, chia sjemenke i orasi). prenosi N1.

