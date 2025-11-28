Jeste li znali da čaj može zaštititi vaše srce i sniziti pritisak?

Jedna od navika koja se pokazala korisnom je – ispijanje čaja.

Neka istraživanja, poput analize iz 2020. godine na gotovo 1700 ljudi, pokazala su da redovna konzumacija zelenog čaja može značajno smanjiti i sistolički i dijastolički krvni pritisak.

Najbolji izbor

Zeleni čaj – najjači dokazi za snižavanje pritiska

Hibiskus čaj – također vrlo učinkovit

Crni čaj – ima umjerene koristi

Izbjegavajte: čaj od sladića (može povisiti pritisak)

Obratite pažnju

Kofein u čaju može privremeno povisiti pritisak – ne preporučuje se osobama s nereguliranim pritiskom.

Zeleni čaj može ometati djelovanje nekih lijekova. Previše čaja (5+ šolja dnevno) može izazvati probavne smetnje, nervozu ili nesanicu.

Dnevna rutina

Počnite s jednom šoljom dnevno (bez šećera i punomasnog mlijeka), a zatim možete povećati na 2–3 šolje dnevno ako nemate zdravstvenih prepreka.

Zamjena zaslađenih pića čajem bez šećera dodatno doprinosi zdravlju srca, prenosi Avaz.

Facebook komentari