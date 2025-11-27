Gubite kilograme sporije nego što mislite? Evo što radite pogrešno

Savjetnica za mršavljenje Amanda Blek (Black) istaknula je dvije najčešće pogreške koje žene prave tokom procesa mršavljenja – i dala savjete kako ih izbjeći.

Podcjenjivanje sopstvenog napretka

Mnoge žene se obeshrabre kada nakon nekoliko sedmica stajanja na vagi vide samo mali gubitak kilograma. Amanda upozorava da je svaki kilogram važan.

– Ne radite ništa pogrešno. Održiv gubitak je pola do jedan kilogram sedmično. Ako izgubite dva do četiri kilograma mjesečno, to je odličan i zdrav tempo – kaže ona.

Prebrzo odustajanje

Amanda upozorava da mnogi gube rezultate jer ne ostaju dosljedni. Bilo da se rutina prekida nakon nekoliko sedmica ili umor od novih navika prevlada, odustajanje sabotira rezultate.

– Morate izdržati. Pokušaji i greške vode ka napretku, ali odustajanje vas neće odvesti nigdje. Prilagodite plan, budite fleksibilni i učite iz procesa – to je tajna održivog mršavljenja – poručuje stručnjakinja. prenosi Avaz.

Facebook komentari