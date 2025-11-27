Prehlađeni ste i muči vas začepljen nos? Ova jednostavna metoda može olakšati simptome

U sezoni prehlada i virusnih infekcija, prirodna inhalacija predstavlja jednostavan i djelotvoran način ublažavanja simptoma, naročito kod problema sa sinusima i nosom.

Udisanje tople pare pomaže u razrjeđivanju sluzi, olakšava njeno izbacivanje i smanjuje otok sluzokože nosa i sinusa. Osim toga, topla para poboljšava cirkulaciju u disajnim putevima, što dodatno olakšava disanje. Efekat inhalacije može se pojačati dodavanjem prirodnih sastojaka kao što su kamilica, so ili eterična ulja.

Za ovu metodu nije potrebna posebna oprema, a postupak se lako može obaviti kod kuće.

Potrebni sastojci:

1 do 2 litre kuhane vode

1 kašičica morske ili kuhinjske soli

Po želji: kesica kamilice ili sušeni cvjetovi, nekoliko kapi eukaliptusovog ili mentinog eteričnog ulja, listovi žalfije ili lovora

Postupak:

Vodu zagrijati do ključanja i sipati je u stabilnu posudu.

Dodati odabrane prirodne sastojke.

Nagnuti se iznad posude, držeći lice na udaljenosti od oko 30 centimetara.

Prekriti glavu peškirom kako bi para ostala koncentrisana.

Udisati paru kroz nos i usta 5 do 10 minuta.

Nakon inhalacije ostati u toplom prostoru najmanje 15 minuta i po potrebi pažljivo ispuhati nos.

Ova metoda pomaže kod virusnih infekcija, blažih oblika sinusitisa, alergijskog rinitisa, kao i kod suhog vazduha koji nadražuje nosnu sluzokožu. Inhalacija se može koristiti jednom do dva puta dnevno dok traju simptomi.

Iako je prirodna inhalacija generalno sigurna, potrebno je pridržavati se osnovnih pravila:

Para ne smije biti previše vrela kako bi se izbjegle opekotine.

Malu djecu ne treba inhalirati bez savjeta doktora.

Osobe sa hroničnim respiratornim bolestima, poput astme ili hroničnog bronhitisa, treba da se konsultuju sa ljekarom prije primjene inhalacije.

Pored inhalacije, preporučuje se i unos toplih napitaka, poput čaja od žalfije, mente ili đumbira, ovlaživanje prostorije i korištenje fiziološkog rastvora za ispiranje nosa. Sve ove mjere mogu značajno smanjiti zapušenost i ubrzati oporavak. prenosi Klix.

Facebook komentari