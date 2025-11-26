Zaboravite lijekove: Ovako možete prirodno ublažiti glavobolju

Iako je najbrže rješenje često tableta protiv bolova, priroda nudi niz jednostavnih, sigurnih i iznenađujuće učinkovitih metoda koje mogu pomoći u ublažavanju tegoba.

U nastavku donosimo listu prirodnih saveznika protiv glavobolje.

Đumbir

Đumbir je odavno poznat po svojim snažnim protuupalnim svojstvima. Pomaže u smanjenju napetosti krvnih sudova u mozgu, što ga čini posebnim saveznikom u borbi protiv migrena.

Banana

Banane su jedan od najboljih prirodnih izvora magnezija, minerala ključnog za opuštanje mišića i regulaciju nervnog sistema. Nizak nivo magnezija čest je među osobama koje pate od migrena, pa redovna konzumacija jedne banane dnevno može pomoći u prevenciji. U trenutku napada, banana može blago ublažiti simptome djelujući kao brza, prirodna podrška organizmu.

Ledena obloga ili masaža

Hladan oblog ili vrećica leda postavljena na čelo, sljepoočnice ili zadnji dio vrata može brzo smanjiti intenzitet bolova. Niska temperatura djeluje tako što usporava nervne impulse i ublažava upalu, pa je ova metoda idealna za napetostne glavobolje.

A dobra opcija je i masaža sljepoočnica, vrata ili ramena može pomoći u otpuštanju mišićne napetosti, koja je često glavni okidač glavobolje. Samo nekoliko minuta laganog pritiska prstima može poboljšati cirkulaciju i donijeti olakšanje. prenosi Avaz.

Facebook komentari