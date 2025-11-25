Reagujte na vrijeme: Ovih 6 simptoma raka debelog crijeva ne smijete ignorisati

Rak debelog crijeva jedan je od najčešćih oblika raka i značajan zdravstveni problem širom svijeta. Obično počinje malim polipima unutar debelog crijeva koji se s vremenom mogu razviti u zloćudne tumore.

Rano otkrivanje bolesti ključno je za uspješno liječenje, no simptomi često prolaze nezapaženo, zbog čega je važno poznavati znakove na koje treba obratiti pozornost. Uočavanje nečega neobičnog tijekom posjeta toaletu dovoljno je jednostavno, ali utvrditi je li to nešto zbog čega biste se trebali brinuti može biti mnogo teže, prenosi Vecernji.hr.

Dr. Sana Sadoxai, koja se može pohvaliti s više od 41 tisuće pratitelja na TikToku, gdje dijeli medicinske savjete, istaknula je šest pokazatelja raka debelog crijeva “koje nikada ne biste smjeli ignorirati”. Ti simptomi uključuju: zatvor ili proljev koji se ne čine uobičajenima, rijetku stolicu koja se ne vraća u normalu, neobjašnjivi gubitak težine, kontinuirani umor unatoč dobrom snu, krv u WC školjci ili na papiru te stalni osjećaj kao da vam crijeva nisu potpuno ispražnjena, prenosi Daily Express. “Ovi simptomi ne znače uvijek rak, ali ponekad mogu biti njegovi znakovi. Rano otkrivanje zaista vam može spasiti život”, objasnila je dr. Sadoxai. Korisnici TikToka odgovorili su vlastitim iskustvima u odjeljku za komentare.

“Bio sam kod svog liječnika osam puta s puno tih simptoma i sve što rade je da me pošalju kući s lijekom za smanjivanje lučenja želučane kiseline”, napisao je jedan korisnik. “Nadutost i bol prilikom jedenja bili su moji simptomi, ništa drugo”, dodao je drugi.

“Uvijek biste trebali ići na pregled kada imate ove simptome, čisto da budete sigurni. Ali samo da ljudi ne paničare, ja sam imao ove simptome bez gubitka težine. Obavio sam potpuni pregled, uzorak krvi, uzorak stolice i kolonoskopiju. Ispostavilo se da su to samo neki unutarnji hemoroidi. Dakle, ukratko: nemojte paničariti, ali odite na pregled”, napisao je treći.

Macmillan Cancer Support, britanska humanitarna organizacija koja pruža pomoć i podršku osobama oboljelima od raka, objasnila je da uzroci raka debelog crijeva ostaju nepoznati, iako određeni čimbenici rizika mogu povećati šanse za razvoj bolesti. To uključuje: dob, prehranu (jedenje puno crvenog i prerađenog mesa može povećati rizik od raka debelog crijeva, kao i nedovoljna konzumacija vlakana), težinu (prekomjerna težina može povećati rizik od raka debelog crijeva, posebno kod muškaraca), nisku tjelesnu aktivnost (ljudi koji puno vremena provode sjedeći ili su fizički neaktivni imaju povećan rizik), konzumiranje alkohola, pušenje, obiteljsku anamnezu, upalno stanje crijeva (to uključuje ulcerozni kolitis i Crohnovu bolest) te dijabetes tipa 2.

Svako ko je zabrinut da bi mogao imati simptome raka debelog crijeva trebao bi se obratiti svom liječniku opće prakse. Liječnik će pregledati područje trbuha da bi provjerio ima li kvržica ili oteklina. Vaš liječnik opće prakse može vas naknadno uputiti specijalistu konzultantu.

Bolnički testovi mogu uključivati ​​kolonoskopiju, biopsiju, krvne pretrage i druge postupke. Rak debelog crijeva se također povremeno dijagnosticira u bolnici nakon što je osoba primljena iz razloga poput crijevne opstrukcije. prenosi Novi.

