Kardiolozi tvrde da bismo svi trebali češće piti jedan topli napitak

Isto vrijedi i za pića – najveći krivci za zdravlje srca su gazirana pića, dijetna gazirana pića i alkohol. Kako ističe Cleveland Clinic, bolesti srca u 90 posto slučajeva mogu se prevenirati zdravijim prehrambenim i životnim navikama, uključujući smanjen unos soli, redovito kretanje i izbjegavanje pušenja.

Iako se mnogi od nas možda smatraju dobro informiranima o tome što čini prehranu zdravu za srce, postoji jedan topli napitak koji često ostaje nezapažen, a kardiolozi ga preporučuju svakodnevno. Riječ je o zelenom čaju. Liječnici ističu da zeleni čaj podržava zdravlje srca na nekoliko načina.

Kardiolog dr. Leonard Pianko tvrdi da je zeleni čaj koristan jer je bogat antioksidansima. “Antioksidansi mogu spriječiti ili popraviti oštećenja stanica uzrokovana slobodnim radikalima”, objašnjava za Parade, navodeći da su slobodni radikali povezani s upalama koje pogoršavaju bolesti srca.

Drugi kardiolog, dr. Kishan Parikh, dodaje da je konzumacija zelenog čaja povezana sa snižavanjem krvnog tlaka kod osoba s hipertenzijom, također zahvaljujući antioksidansima. Ti spojevi opuštaju krvne žile, pomažu im da se prošire i poboljšavaju protok krvi.

Umjerenost je ključna

Dr. Pianko objašnjava i da zeleni čaj može ubrzati metabolizam: “Zeleni čaj može potaknuti mršavljenje ubrzavanjem metabolizma”, što je važno jer je pretilost rizičan faktor za bolesti srca. Naglašava i da zeleni čaj ne sadrži kalorije.

Zeleni čaj donosi i druge dobrobiti, uključujući pozitivan učinak na mozak – prema dosadašnjim istraživanjima može poboljšati koncentraciju, raspoloženje i pamćenje. Studije su pokazale i da njegovi antioksidansi pomažu u zaštiti kostiju i sprječavanju gubitka koštane mase.

Ipak, dr. Pianko upozorava na umjerenost: “Prekomjerno pijenje može potaknuti anksioznost i nesanicu jer zeleni čaj sadrži kofein”, podsjeća, dodajući da se u slučaju nedoumica uvijek treba savjetovati s liječnikom, osobito ako se uzimaju lijekovi.

Kardiolozi naglašavaju da je zeleni čaj samo jedan dio šire slike. Zamjena gaziranih i dijetnih napitaka zelenim čajem posebno je korisna, a u hladnijem dijelu godine ovaj topli napitak može postati ugodna svakodnevna navika. Kada temperature porastu, jednostavno se može prijeći na ledenu verziju.prenosi Index.

Facebook komentari