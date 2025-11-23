Ovo je najbolji način kako da zamrznete borovnice i sačuvate njihov okus

Jedan od najpraktičnijih načina da sačuvate ove nutritivno bogate bobice jeste njihovo pravilno zamrzavanje, koje omogućava da ostanu ukusne i svježe tokom cijele godine.

Prije samog procesa zamrzavanja, važno je odabrati kvalitetne borovnice. Najbolje su one koje su čvrste, tamnoplave boje i ujednačene veličine. Mekane, oštećene ili bobice koje puštaju sok treba izbjegavati jer su najčešće prezrele i lošije podnose zamrzavanje, prenosi Klix.

Nakon kupovine, borovnice treba nježno oprati pod hladnom vodom i dobro osušiti. Vlažne bobice se lako lijepe jedna za drugu, pa je sušenje ključni korak koji omogućava da se borovnice zamrznu pojedinačno i zadrže svoj oblik

Za najbolje rezultate, borovnice rasporedite u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje i stavite ih u zamrzivač.

Kada se u potpunosti stvrdnu, prebacite ih u hermetički zatvorene posude ili plastične vrećice. Na taj način možete spriječiti stvaranje grudvica i sačuvati njihov prirodni okus.

