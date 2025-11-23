Stiglo upozorenje: Hronična upotreba kanabisa uzrokuje nezaustavljivo povraćanje

Tokom protekle decenije, ljekari hitne pomoći sve češće liječe pacijente koji dolaze sa bolovima u trbuhu i produženim povraćanjem. Zajednička osobina pacijenata: hronična upotreba kanabisa. Sindrom se naziva CHS (Sindrom hiperemeze uzrokovane kanabisom), i počinje u roku od 24 sata od posljednje upotrebe, a može trajati danima. Korisnici ciklično doživljavaju simptome tri ili četiri puta godišnje.

Ključni trenutak u prepoznavanju ovog stanja desio se 1. oktobra: priručnik Svjetske zdravstvene organizacije za međunarodnu klasifikaciju bolesti (ICD-10) standardizirao je novi kod, R11.16, koji su potom usvojili i Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Ovo ima nekoliko prednosti:

Preciznost: Kliničari mogu formalno identificirati stanje s jednom šifrom za naplatu umjesto da improvizuju.

Praćenje: Kod će omogućiti istraživačima poput Beatriz Carlini (Univerzitet Washington) da preciznije prepoznaju trendove u incidenciji i paralele među pacijentima.

– To nam pomaže da brojimo i pratimo ove slučajeve – rekla je Carlini. “Novi kod za sindrom hiperemeze uzrokovan kanabisom pružit će važne čvrste dokaze o štetnim događajima uzrokovanim kanabisom, za koje nam ljekari kažu da su sve veći problem.”

Simptomi su teški, a standardni lijekovi protiv mučnine nisu pouzdano efikasni. Dr. Chris Buresh, specijalista hitne medicine, potvrdio je da na kraju prelaze na terapiju druge i treće linije poput Haldola, koji se češće propisuje za liječenje psihotičnih epizoda.

Neobični tretmani: Jedan tretman koji se može kupiti bez recepta i ublažiti simptome je krema s kapsaicinom. Takođe, pacijenti opisuju kako im je bolje uz vrući tuš. “Pacijenti opisuju kako su potrošili svu vruću vodu u kući,” rekao je Buresh.

Zabluda: Pacijenti često odbacuju ideju da im kanabis uzrokuje crijevne tegobe, jer im je dugo rečeno da marihuana pomaže kod mučnine (npr. kod kemoterapije).

Nema garancije: Prag je drugačiji za svakoga

Nije jasno zašto ovo stanje različito utiče na korisnike kanabisa, ali stručnjaci ukazuju na nekoliko mogućih faktora: veću opću dostupnost kanabisa ili dramatično veću potenciju THC-a u poređenju s proteklim decenijama.

– Čini se da postoji prag kada ljudi mogu postati podložni ovom stanju, i taj prag je drugačiji za svakoga. Čak i korištenje u malim količinama može uzrokovati da ovi ljudi počnu povraćati – rekao je dr. Buresh.

Za pacijente koji prihvate dijagnozu i žele se suzdržati od kanabisa, ovisnost može biti snažna protusila, što otežava oporavak.

