Postignut napredak u liječenju smrtonosne bolesti koja je prošle godine ubila preko milion osoba

U svom godišnjem izvještaju o tuberkulozi , objavljenom prošle sedmice, Svjetska zdravstvena organizacija je navela da ona i dalje predstavlja “veliki globalni problem javnog zdravlja” i vodeći zarazni uzrok smrti, piše Guardian.

SZO je saopštila da je napredak ugrožen smanjenjem pomoći i već neispunjavanjem ciljeva UN-a da se tuberkuloza iskorijeni kao prijetnja javnom zdravlju ove decenije.

Sorfekvilin, novi antibiotik, pokazao je jače djelovanje protiv smrtonosne bakterije od postojećih tretmana, sa sličnim sigurnosnim profilom, rekli su istraživači iz Alijanse za tuberkulozu na Konferenciji Unije o zdravlju pluća u Kopenhagenu u srijedu.

U ispitivanju je učestvovalo 309 ljudi na 22 lokacije u Južnoj Africi , Filipinima, Gruziji, Tanzaniji i Ugandi, s različitim režimima doziranja.

Svi učesnici su imali tuberkulozu “osjetljivu na lijekove”, što znači da ih standardni koktel lijekova može sigurno liječiti, ali istraživači vjeruju da bi se moglo pomoći i tuberkulozni infekcijama koje su otporne na standardni tretman, prenosi N1.

Studija je sugerirala da bi se režim zasnovan na sorfekvilinu mogao koristiti za svakoga ko je pozitivan na testu, rekla je dr. Maria Beumont, potpredsjednica Alijanse za tuberkulozu.

“Mogu vas jednostavno staviti na terapiju dok čekam da tačno shvatim kakva je vaša situacija. Ne moram čekati da dobijem povratne informacije i da vas klasifikujem kao osjetljivu na lijekove, ovaj ili onaj režim. Nema potrebe da prolazite kroz sve to”, rekla je Beumont.

Pristup brzim dijagnostičkim testovima za tuberkulozu je neujednačen i na nekim mjestima može proći nekoliko dana ili sedmica da ljekari dobiju informacije od laboratorija za identifikaciju tipa tuberkuloze koju pacijent ima prije nego što mu se može pomoći.

Dr. William Brumskine, voditelj kliničkog istraživačkog centra u Institutu Aurum u Rustenburgu, Južna Afrika , rekao je da se nada da će se ukupna njega poboljšati. “Nada da ćemo imati univerzalni režim koji je kraći i ima manje nuspojava je da će manje pojedinaca dolaziti na kliničke preglede [i tako će] zdravstveni radnici imati više vremena da pruže individualnu njegu pacijentima”, rekao je.

Prije deset godina, pacijenti s tuberkulozom otpornom na lijekove suočavali su se s iscrpljujućim režimom liječenja od 18 mjeseci ili više, koji je uključivao višestruke injekcije i boravke u bolnici, a koji je izliječio samo oko 50% ljudi. Trenutni zlatni standard liječenja, uveden 2019. godine, uspješno liječi 90% ljudi u roku od šest mjeseci. Istraživači se nadaju da bi upotreba sorfekvilina mogla dodatno poboljšati stvari.

“Nevjerovatno je kada počnete dobivati ​​ove male anegdote sa stranica [kao što je]: ‘Ovaj pacijent se tako brzo izliječio. Ne znam u kojoj je fazi [ispitivanja] bio, ali vau, ovo nikada prije nisam vidio'”, tvrdi Beaumont.

TB Alliance je saopštio da se nada pokretanju kliničkog ispitivanja faze 3 2026. godine.

Dr. Kavindhran Velen, glavni naučni službenik Međunarodne unije protiv tuberkuloze i plućnih bolesti, koja je organizirala konferenciju, rekao je da bi brže i efikasnije liječenje tuberkuloze moglo imati jasne koristi, povećavajući udio pacijenata koji završe liječenje i smanjujući vrijeme tokom kojeg su zarazni.

Međutim, rekao je da je zabrinut da bi univerzalna primjena na pacijente s tuberkulozom mogla imati nedostatke, uključujući demotiviranje ulaganja zdravstvenih sistema u šire inovacije poput laboratorija i testiranja.

Rekao je da bi ljekari trebali biti sigurni da bilo koji univerzalni tretman za tuberkulozu nije sličan “udaranju čekića mravu [za pacijente koji bi se mogli liječiti blažim lijekovima]. Ne želimo previše izložiti pojedinca liječenju koje nije nužno potrebno”.

