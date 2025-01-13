Da li je zdravo jesti kokice: Evo šta kažu stručnjaci

Kada se mala zrnca kukuruza zagriju, pretvaraju se u one hrskave i mirisne grickalice koje svi volimo – kokice.

Neki ih smatraju pravim superjunakom među namirnicama, jer su bogate vlaknima i imaju malo kalorija.

Ipak, kao i svaka priča o “zdravoj hrani”, i ova ima svoju drugu stranu.

Koliko su kokice zapravo zdrave?

U svom osnovnom obliku, kokice su zdrav i hranjiv zalogaj.

Međutim, kada im se dodaju maslac, ulje, šećer ili velika količina soli, njihova nutritivna vrijednost naglo opada.

Dakle, uživanje u umjerenim porcijama nije problem, ali način pripreme igra ključnu ulogu.

Kokice se prave od posebne vrste kukuruza, poznate kao “kokičar”, i spadaju u žitarice od cijelog zrna, što ih čini dobrim dodatkom uravnoteženoj ishrani.

Prednosti konzumiranja kokica

Zahvaljujući svom sastavu, kokice su bogate vlaknima, koja doprinose osjećaju sitosti i mogu pomoći u regulaciji varenja.

Ako se pripreme bez previše masnoće, kokice su i niskokalorične, pa se mogu jesti u većim količinama bez straha od prekomjernog unosa kalorija.

Osim toga, sadrže i antioksidanse poput polifenola, koji pomažu tijelu da se bori protiv oksidativnog stresa i mogu doprinijeti zdravlju digestivnog sistema.

Kada kokice postaju nezdrave

Ipak, nije svaka kokica ista. Industrijski pripremljene kokice, naročito one sa ukusom putera ili karamele, često su bogate kalorijama, solju, šećerom i aditivima.

Neke vrste mogu sadržati i supstance koje, pri čestom udisanju tokom pripreme u mikrotalasnoj, nisu dobre za pluća.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da se biraju domaće, svježe pripremljene kokice, napravljene uz minimalno ulja i bez dodatka soli ili putera.

Umjerenost je ključ

Dakle, kokice mogu biti zdrav i ukusan međuobrok, ali samo ako se pripremaju na pravilan način.

Najbolje je da ih napravite kod kuće, koristeći malo maslinovog ulja i bez dodatne soli.

Ako ih jedete u bioskopu, birajte manju porciju bez dodataka – tako ćete uživati u ukusu, a pritom sačuvati i zdravlje, prenosi “b92”.

Facebook komentari