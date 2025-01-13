Da li je zdravo jesti kokice: Evo šta kažu stručnjaci

Kada se mala zrnca kukuruza zagriju, pretvaraju se u one hrskave i mirisne grickalice koje svi volimo – kokice.
Neki ih smatraju pravim superjunakom među namirnicama, jer su bogate vlaknima i imaju malo kalorija.
Ipak, kao i svaka priča o “zdravoj hrani”, i ova ima svoju drugu stranu.
Koliko su kokice zapravo zdrave?
U svom osnovnom obliku, kokice su zdrav i hranjiv zalogaj.
Međutim, kada im se dodaju maslac, ulje, šećer ili velika količina soli, njihova nutritivna vrijednost naglo opada.
Dakle, uživanje u umjerenim porcijama nije problem, ali način pripreme igra ključnu ulogu.
Kokice se prave od posebne vrste kukuruza, poznate kao “kokičar”, i spadaju u žitarice od cijelog zrna, što ih čini dobrim dodatkom uravnoteženoj ishrani.
Prednosti konzumiranja kokica
Zahvaljujući svom sastavu, kokice su bogate vlaknima, koja doprinose osjećaju sitosti i mogu pomoći u regulaciji varenja.
Ako se pripreme bez previše masnoće, kokice su i niskokalorične, pa se mogu jesti u većim količinama bez straha od prekomjernog unosa kalorija.
Osim toga, sadrže i antioksidanse poput polifenola, koji pomažu tijelu da se bori protiv oksidativnog stresa i mogu doprinijeti zdravlju digestivnog sistema.
Kada kokice postaju nezdrave
Ipak, nije svaka kokica ista. Industrijski pripremljene kokice, naročito one sa ukusom putera ili karamele, često su bogate kalorijama, solju, šećerom i aditivima.
Neke vrste mogu sadržati i supstance koje, pri čestom udisanju tokom pripreme u mikrotalasnoj, nisu dobre za pluća.
Zbog toga stručnjaci preporučuju da se biraju domaće, svježe pripremljene kokice, napravljene uz minimalno ulja i bez dodatka soli ili putera.
Umjerenost je ključ
Dakle, kokice mogu biti zdrav i ukusan međuobrok, ali samo ako se pripremaju na pravilan način.
Najbolje je da ih napravite kod kuće, koristeći malo maslinovog ulja i bez dodatne soli.
Ako ih jedete u bioskopu, birajte manju porciju bez dodataka – tako ćete uživati u ukusu, a pritom sačuvati i zdravlje, prenosi “b92”.