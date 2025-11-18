Ova dva pića mogu povećati rizik od začepljenja arterija

Začepljenje arterija, poznato i kao ateroskleroza, jedan je od glavnih uzroka srčanih problema, a način ishrane i izbor pića igraju značajnu ulogu u njegovom nastanku. Neki napici, iako se često smatraju “bezopasnima”, mogu doprinijeti nakupljanju masnih naslaga u arterijama i povećati rizik od kardiovaskularnih problema.

Zaslađeni gazirani napici sadrže velike količine šećera, a samo jedna limenka može imati i do deset kašičica rafiniranog šećera. Česta konzumacija ovih napitaka može povećati nivo triglicerida u krvi, što dugoročno oštećuje zidove arterija. Osim toga, fosforna kiselina i vještačke boje koje sadrže dodatno remete ravnotežu minerala u organizmu. Umjesto gaziranih sokova, preporučuje se voda s dodatkom svježeg voća ili biljni čajevi bez šećera.

Energetski napici postali su uobičajeni izbor za brzu energiju i bolju koncentraciju. Međutim, visoke količine kofeina, šećera i stimulansa u ovim pićima mogu povisiti krvni pritisak i ubrzati rad srca.

Dugoročno, to može oštetiti krvne sudove i povećati rizik od začepljenja arterija. Osim toga, energetski napici često izazivaju dehidraciju i remete prirodan ritam rada srca. Umjesto njih, bolje je odmoriti se, piti dovoljno vode i birati hranu bogatu vlaknima, magnezijem i zdravim mastima koje podržavaju zdravlje srca.

Iako povremena konzumacija ovih napitaka vjerovatno neće izazvati ozbiljne posljedice, česta i dugotrajna upotreba povećava rizik za zdravlje srca i krvnih sudova. Umjerenost i svjestan izbor pića mogu značajno doprinijeti očuvanju zdravlja, prenosi Klix.

