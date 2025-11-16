“Ova pilula je Sveti gral”: Kinezi na korak do “lijeka koji zaustavlja starenje”

„Doživjeti 150 godina definitivno je ostvariv cilj. Za nekoliko godina to će biti stvarnost. Za pet do deset godina nitko neće oboljeti od raka“, rekao je Qinghua, a prenosi danas „New York Times“.

Njihov optimizam temelji se na razvoju novog lijeka koji je pokazao impresivne rezultate u laboratorijskim studijama, a tvrtka na čelu s Qinghuom tvrdi da je izolirala molekule “sposobne ubijati zombi stanice”, te stanice koje stare, a ne umiru i štete zdravim stanicama, te da je pronašla način za proizvodnju kapsula s visokim koncentracijama tih molekula.

„Ovo nije samo još jedna tableta. To je Sveti gral“, rekao je izvršni direktor tvrtke Lonvi Biosciences, Ip Zuo, koji koristi pseudonim Zico.

Tvrtka vjeruje da njihove tablete, u kombinaciji sa zdravim načinom života i kvalitetnom zdravstvenom skrbi, mogu pomoći ljudima da žive od 100 do 120 godina.

Dejvid Furman, vanredni profesor na Institutu Bak, biomedicinskom istraživačkom centru u Kaliforniji koji proučava starenje, rekao je da kineske pilule “deluju obećavajuće”, ali da ih je potrebno testirati u velikim kliničkim ispitivanjima.

Kineske kompanije su u prvim redovima istraživanja za zaustavljanje starenja, a pored ekstrakta sjemena grožđa, kompanije se fokusiraju i na godži bobice, kriogene i hiperbarične komore i druge uređaje.

Kompanija “Lonvi Biosciences”, sa sjedištem u južnom kineskom gradu Šenženu, razvila je pilule protiv starenja na bazi jedinjenja zvanog procijanidin C1, ili PCC1, koje se nalazi u ekstraktu sjemena grožđa.

Prethodno su naučnici iz Šangaja otkrili da PCC1 povećava životni vijek miševa za skoro deset procenata selektivnim uništavanjem starih i senescentnih ćelija i zaštitom zdravih.

