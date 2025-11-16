Ove simptome dijabetesa trebate znati: Ako osjetite ovo, javite se doktoru hitno

Glukoza je važan izvor energije za ćelije koje čine mišiće i tkiva te glavni izvor goriva za mozak. Glavni uzrok dijabetesa varira ovisno o njegovu tipu. Ipak, bez obzira na to koji tip dijabetesa imate, on može dovesti do viška šećera u krvi, što dalje može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

Dijabetes je glavni uzrok sljepoće, otkazivanja bubrega, srčanog udara, moždanog udara i amputacije donjih udova, zbog čega je vrlo važno na vrijeme prepoznati njegove simptome i započeti liječenje.

Oblici dijabetesa

Hronična stanja, koja prate pacijenta cijeli život, uključuju dijabetes tipa 1 i dijabetes tipa 2. Potencijalno reverzibilna stanja su predijabetes i gestacijski dijabetes.

Predijabetes se javlja kada je razina šećera u krvi viša od normalne, ali nedovoljno visoka da bi se stanje nazvalo dijabetesom. I predijabetes može dovesti do dijabetesa ako se na vrijeme ne poduzmu koraci da se to spriječi.

Gestacijski dijabetes javlja se tijekom trudnoće, ali može nestati nakon što se beba rodi.

Simptomi dijabetesa

Znakovi kojima se dijabetes ispoljava ovise o tome kolika je razina šećera u krvi. Neki ljudi, posebno oni s predijabetesom, gestacijskim dijabetesom ili dijabetesom tipa 2, možda uopće neće imati simptome. Kod dijabetesa tipa 1, simptomi se obično javljaju naglo i ozbiljniji su.

Neki od simptoma dijabetesa tipa 1 i tipa 2 su:

-pojačan osjećaj žeđi

-često mokrenje

-nenamjeran gubitak težine

-prisutnost ketona u mokraći (ketoni su nusproizvod -razgradnje mišića i masti kada nema dovoljno raspoloživog inzulina)

-osjećaj umora i slabosti

-razdražljivost ili druge promjene raspoloženja

-zamagljen vid

-sporo zacjeljivanje rana

-sklonost infekcijama, poput infekcija desni, kože i vagine

Dijabetes tipa 1 može početi u bilo kojoj životnoj dobi, ali najčešće se javlja tijekom djetinjstva ili adolescencije. Dijabetes tipa 2, koji je češći, može se razviti u bilo kojoj dobi, ali je najučestaliji kod ljudi starijih od 40 godina. Ipak, ovaj oblik sve je češći i među djecom.

Dijabetes je hronična bolest koja nastaje kada gušterača ne proizvodi dovoljno inzulina ili kada tijelo ne može iskoristiti proizvedeni inzulin.

Kada se javiti liječniku ako sumnjate na dijabetes?

Važno je potražiti medicinski savjet čim primijetite simptome poput stalne žeđi, učestalog mokrenja, naglog gubitka težine ili izraženog umora, osobito ako se simptomi brzo pogoršavaju.

Odmah se javite liječniku ako primijetite miris acetona u dahu, jaku mučninu, ubrzano disanje ili izrazitu pospanost, jer to može biti znak ozbiljnog stanja poput dijabetičke ketoacidoze.

Trudnice koje uoče simptome povišenog šećera u krvi također bi trebale što prije posjetiti ginekologa ili endokrinologa. Redovito testiranje i rana dijagnostika ključni su za sprečavanje komplikacija i pravovremeno započinjanje terapije, prenosi Novi.

