Ne preskačite stomatologa: Jedan pregled može otkriti rak u najranijoj fazi

Dr. Andrej Božić iz poliklinike Dentum upozorava da preskakanje redovnih pregleda kod zubara može značiti i propuštanje prilike da se na vrijeme otkrije zloćudna bolest.

Američko udruženje za rak navodi da se najčešći karcinomi usne šupljine i ždrijela javljaju na jeziku, krajnicima, desnima i drugim dijelovima usta – ponekad i na usnama ili nepcu.

Stomatolozi su često među prvima koji primijete promjene u usnoj šupljini koje mogu upućivati na rak – promjene koje pacijenti, ali i drugi ljekari, lako mogu previdjeti, piše Unilad.

„Zubar ne gleda samo imate li karijes“, ističe dr. Božić. „Također tražimo neobične mrlje, ranice ili kvržice u zadnjem dijelu usta i grla – stvari koje pacijent sam možda uopće ne primjećuje. Ako preskačete preglede, možete propustiti priliku da se rak otkrije u ranoj fazi”.

Zubari često prvi primijete ranice koje ne zarastaju, bijele ili crvene mrlje, ili kvržice koje ne bi smjele biti prisutne.

Ako imate osjećaj da vam nešto smeta u grlu, teško gutate ili osjećate trajnu nelagodu, važno je da se što prije javite zubaru ili porodičnom ljekaru.

“Simptomi koji traju duže od dvije sedmice zahtijevaju pregled“, upozorava dr. Božić.

“Rani karcinomi koje zubari otkriju imaju mnogo bolju prognozu.“

Primjeri koji spašavaju živote

U jednom slučaju, otkrivenom zahvaljujući stomatološkom pregledu, muškarac i otac četvero djece Robert Powell mjesecima je ignorisao bolno grlo. Tek kada je otišao na redovni pregled zuba, zubar je primijetio nešto sumnjivo i uputio ga na dodatne pretrage.

Ubrzo je saznao da ima rak krajnika.

Robert je nakon niza kemoterapija i zračenja uspio pobijediti bolest, iako i danas osjeća posljedice.

“Ne možete misliti da se to vama neće dogoditi“, rekao je.

“Redovni pregledi kod zubara mogu doslovno značiti razliku između života i smrti.“

U još jednom slučaju, stomatološka ordinacija Gateway Dental spasila je život muškarcu kojem je prethodno ljekar rekao da nema razloga za brigu, iako je osjećao nelagodu u ustima.

Mjesec dana kasnije, na detaljnom stomatološkom pregledu otkrivene su promjene i odmah je upućen na dodatne pretrage – dijagnosticiran mu je uznapredovali rak usne šupljine.

“Da promjena nije otkrivena na vrijeme, prognoza bi bila vrlo loša“, poručili su iz ordinacije,pišu Vijesti

“Zahvaljujući brzom reagovanju i liječenju, pacijent je danas živ.“

Zašto je rak usne šupljine toliko opasan?

Rak usne šupljine često se naziva “tihim ubicom“, jer u početku ne izaziva bol, a simptomi su blagi ili neprimjetni. Kada se bolest otkrije, često je već u poodmakloj fazi.

Ipak, ako se otkrije rano, šanse za preživljavanje su znatno veće.

Ordinacija Gateway Dental navodi da stopa preživljavanja može doseći čak 90 posto ako se rak dijagnosticira u ranoj fazi.

Facebook komentari