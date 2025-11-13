Bil Gejts optimističan po pitanju liječenja Alzheimerove bolesti: Moći ćemo raditi i u 90-im godinama života

Bil Gejts (Bill Gates), suosnivač Microsofta, mišljenja je da bi u sklopu redovnih zdravstvenih pregleda Amerikanaca starijih od 60 godina trebale biti pretrage krvi, kojima se može dijagnosticirati Alzheimerova bolest, na osnovu čega bi bilo moguće započeti s preventivnim terapijama.

Gejts je značajno uključen u programe prevencije bolesti širom svijeta, a izgledno je da će biti još značajnije uključen.

Donacija novca

Naime, 100 milijardi dolara, što je većina njegovog bogatstva, namjerava donirati preko svoje fondacije za liječenje od mnogih bolesti, ali pod uslovom da fondacija taj novac potroši u narednih 20 godina.

Gejts se nada kako će time uspjeti da Alzheimerova bolest bude jedna od bolesti koje se mogu spriječiti.

Njegov otac preminuo je u 94. godini života, nakon što se i sam borio protiv Alzheimerove bolesti. Tretiranjem bolesti kao što je ova ne samo da se ublažava pritisak na porodice oboljelih, već i na državu.

– U društvu koje stari je mnogo onih s hroničnim bolestima, za čije tretiranje su potrebni veliki resursi. Ako se uhvatimo u koštac s nekoliko bolesti, među kojima je Alzheimerova kao bolest od koje boluje veliki broj ljudi, imperativ je vrlo, vrlo jasan – izjavio je Gejts za televizijsku kuću CBS.

Svjestan toga, podržava i organizacije koje razvijaju dijagnostičke testove na bazi krvi. Tim testiranjima se identificira specifični protein – amiloid. Za jednog od najbogatijih ljudi na svijetu bilo bi idealno da ljudi budu medicinski tretirani prije nego što im se pojave simptomi Alzheimerove bolesti. Odgovorio je na pitanje da li bi spomenuto testiranje trebalo biti dio redovnih pregleda.

– Za širu populaciju, vjerovatno nakon što napunite 60 godina ili nešto više, to bi trebalo biti dio redovnog nalaza krvi. To je prilično jeftino testiranje, pa ako se ono pokaže djelotvornim, onda bi to svakako trebalo biti dio redovnih pregleda, na osnovu čega bi se započelo s preventivnim terapijama – istakao je on.

Ukazao je da bi te terapije trebale biti u obliku injekcije ili infuzije. No, kako je ukazao, potrebno je napraviti još nekoliko koraka.

Raditi do 90-ih godina

Zdravija i duže živuća populacija znači benefite za radnu snagu. Vlasti se trenutno bave s rastućim troškovima za stariju populaciju dok se broj radnika smanjuje.

Međutim, Gejts smatra da bi se preventivnim zdravstvenim pregledima moglo omogućiti da ljudi rade duže ako to žele. Time bi se moglo rebalansirati opterećenje radne snage. Microsoftov suosnivač je svjestan da su neki skeptični prema toj ideji.

– Mnogi gledaju neke društvene trendove i postaju malo negativni. Ja im kažem: Šta kažete na društvo u kojem možemo spriječiti gotovo sve slučajeve Alzheimera te u vašim 70-im, 80-im ili 90-im godinama budete sposobni kao vaš djed ili baka ili nastavite raditi – istakao je Gejts.

Podsjetio je na napredak u liječenju mnogih bolesti i uvjeren je da će se taj napredak nastaviti, što je pozitivna stvar, prenosi poslovni list Fortune.

