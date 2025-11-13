Simptomi predijabetesa koje ne biste trebali ignorisati

Pravovremeno prepoznavanje ovih simptoma može pomoći u prevenciji i očuvanju zdravlja.

Jedan od najčešćih pokazatelja predijabetesa je višak masnoće u području stomaka. Masnoća koja se nakuplja oko abdomena, poznata kao visceralna mast, može otežati pravilno djelovanje insulina i povećati rizik od insulinske rezistencije. Zbog toga je praćenje obima struka važno, čak i kod osoba koje djeluju vitko.

Tamne mrlje na koži, posebno u naborima kože poput pazuha, vrata ili prepona, mogu biti vizuelni znak insulinske rezistencije. One nastaju kada višak insulina utiče na ćelije kože i pigmentaciju.

Još jedan simptom je pojačana želja za slatkišima i češći osjećaj gladi. Kada tijelo ne uspijeva pravilno koristiti šećer, javlja se potreba za dodatnom energijom, što može stvoriti začarani krug povišenog šećera u krvi.

Pospanost nakon obroka također može biti indikator predijabetesa. Nagle promjene nivoa šećera u krvi mogu izazvati osjećaj umora jer tijelo radi dodatno naporno kako bi preradilo glukozu.

Rana identifikacija ovih simptoma može značajno pomoći u prevenciji predijabetesa. Promjene načina života, poput uravnotežene ishrane, redovne fizičke aktivnosti, upravljanja stresom i redovnih provjera nivoa šećera u krvi, mogu pozitivno utjecati i smanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, prenosi Klix.

