Ovaj tihi simptom može biti znak srčanog udara, žene ga često ignorišu

Kada srce počne da slabi i ne dobija dovoljno kiseonika, bol se ponekad “prenosi” u druge dijelove tijela. Mozak može pogrešno protumačiti poruke koje dolaze iz srca, pa se nelagodnost osjeti na mjestima gdje je najmanje očekujemo u vilici, vratu ili lijevoj ruci.

Žene su često izloženije netipičnim simptomima. Umjesto klasičnog bola u grudima, mogu osjetiti pritisak u vilici, zubobolju ili tupu bol u ramenu i vratu. Stariji ljudi i osobe koje žive s dijabetesom često zanemaruju ovakve signale, misleći da su posljedica umora ili napetosti.

Ako se iznenada javi neobjašnjiv bol iznad struka – bilo u vilici, vratu, ramenu ili ruci i ako postoje faktori rizika poput povišenog pritiska, gojaznosti ili pušenja, ne treba ga ignorisati. Takvi bolovi mogu biti upozorenje da srce trpi i da je potrebno reagovati na vrijeme.

Bol u vilici ne mora uvijek značiti srčani udar. Može nastati zbog problema sa zubima, mišićima ili kičmom. Ipak, ako bol dođe iznenada i bez jasnog razloga, bolje je provjeriti s doktorom, prenosi Klix.

