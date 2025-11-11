Melanom: Javlja se najčešće na 2 mjesta, a simptomi nisu samo na tijelu, neki liče i na koronu

Skvamozni karcinom nastaje tamo gde je koža već oštećena, pa je površina hrapava, mjesto je tvrdo, a može doći i do krvarenja.

Novi madež

Gotovo polovina melanoma počinje nekim novim madežom koji ne izgleda normalno – često ima neravne ivice, nije simetričan, ima različite boje na sebi. Međutim, melanom se može proširiti i na neke dalje dijelove tijela i tada može izazvati razne simptome koje ne dovodimo u vezu s rakom kože.

Ako je karcinom u blizini pluća, može se pojaviti osjećaj teškoće u disanju, kao kratak dah koji imaju oboljeli od koronavirusa. Melanom može da dovede i do tegoba kao što su glavobolja ili teškoće s vidom.

Pratite sve promjene na tijelu

Veoma je važno da pratite sve promjene na tijelu i ako uočite bilo šta što podsjeća na opisane mrlje, fleke ili madeže, obavezno se javite na pregled kod ljekara. Prema statistikama, melanomi se kod žena najčešće javljaju na nogama, a kod muškaraca na leđima. Mnogo rjeđe će se rak kože javiti na dijelovima tijela koji su dobro zaštićeni od sunca – naprimjer, na koži glave, ali i to nije isključeno, prenosi Avaz.

