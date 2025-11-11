Ako imate ove 3 bolesti ni slučajno nemojte jesti sardine

Iako se često preporučuju kao zdrava namirnica, sardine nisu dobre za sve.

Ljekari upozoravaju – ova popularna riba može biti opasna za tri grupe ljudi!

Zahvaljujući visokom sadržaju omega-3 masnih kiselina, proteina, vitamina B12 i selena, sardine su izuzetno hranjive i često se nazivaju „čuvarima zdravlja“.

Američka asocijacija za srce navodi da su sardine među najboljim izborima za uravnoteženu ishranu.

Ako se redovno konzumiraju, mogu poboljšati opšte stanje organizma – ali ne svima.

Šta sadrže sardine?

Jedna porcija sardina (oko 75 grama) sadrži oko 191 kaloriju i predstavlja jedan od najboljih prirodnih izvora esencijalnih omega-3 masnih kiselina.

Sadrže i EPA i DHA, dvije vrste masnih kiselina koje pomažu u smanjenju upala, poboljšavaju funkciju mozga i smanjuju rizik od hroničnih oboljenja.

Studije pokazuju da konzumiranje ribe bogate omega-3 masnoćama može pomoći u ublažavanju depresije i anksioznosti, kao i u zaštiti srca i krvnih sudova.

Ko ne smije jesti sardine?

Iako su zdrave, sardine nisu za svakoga.

Nutricionisti i ljekari upozoravaju na tri zdravstvena stanja kod kojih konzumacija sardina – naročito onih iz konzerve – može biti štetna.

1. Giht

Sardine su bogate purinima, supstancama koje se u tijelu razgrađuju u mokraćnu kiselinu.

Kod osoba koje pate od gihta, tijelo ne može izlučiti višak ove kiseline, pa se ona kristalizira u zglobovima, uzrokujući jak bol i upalu.

Zato sardine mogu izazvati nagao i bolan napad gihta.

2. Visok krvni pritisak (hipertenzija)

Većina sardina koje se prodaju dolaze u konzervi, a takva hrana često sadrži velike količine natrija (soli).

Prevelik unos soli direktno podiže krvni pritisak, čime se poništavaju svi pozitivni efekti omega-3 masnoća.

Osobe s hipertenzijom trebale bi sardine izbjegavati ili birati verzije s niskim udjelom soli.

3. Problemi s bubrezima

Osobe koje imaju bubrežne probleme trebaju biti posebno oprezne.

Zbog visokog sadržaja purina i natrija, sardine mogu dodatno opterećivati bubrege i povećati rizik od stvaranja bubrežnih kamenaca.

Zato se preporučuje da ih osobe s hroničnim bubrežnim oboljenjima izbjegavaju u potpunosti.

Zaključak

Sardine su vrijedna i zdrava namirnica – ali samo ako se konzumiraju umjereno i u pravim okolnostima.

Za većinu ljudi mogu biti odličan izvor energije i hranjivih tvari, no za one s gihtom, visokim pritiskom ili oštećenim bubrezima, bolje je potražiti alternativu, prenosi Novi.

