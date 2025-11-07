Novo istraživanje otkriva koliko dugo trebate hodati dnevno za bolje zdravlje srca

Za potrebe studije, istraživači su analizirali podatke 33.560 osoba starosti između 40 i 79 godina koje su prelazile manje od 8.000 koraka dnevno i nisu imale historiju kardiovaskularnih bolesti ili raka.

Učesnici su nosili fitnes trackere tokom jedne sedmice kako bi pratili broj koraka i kako su ti koraci bili raspoređeni tokom dana. Nakon toga, istraživači su pratili zdravlje učesnika oko osam godina.

Istraživači su otkrili da ljudi koji su neprekidno hodali 10 do 15 minuta dnevno imaju oko 4 posto rizika od kardiovaskularnog događaja poput srčanog ili moždanog udara, u poređenju sa 13 posto kod onih koji su hodali samo oko pet minuta odjednom.

Najveće pogodnosti su imale osobe koje su pravile 5.000 ili manje koraka dnevno. U ovoj grupi, rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti pao je sa 15 posto za one koji su hodali kratko na 7 posto kod onih koji su hodali do 15 minuta odjednom.

Vjerovatno se ovdje dešava nekoliko stvari: “Većina hodanja u ovoj studiji bila je laganog intenziteta”, kaže Emmanuel Stamatakis, doktor nauka , koautor studije i profesor fizičke aktivnosti, načina života i zdravlja stanovništva na Univerzitetu u Sydneyu.

“Kada hodate 10 do 15 minuta ili duže bez zaustavljanja, vaše srce i pluća dobijaju priliku da rade kontinuirano”, dodao je.

Ova uravnotežena aktivnost pomaže vašem tijelu da efikasnije koristi kisik, poboljšavajući cirkulaciju u tom procesu, kaže on.

Ovo može biti posebno korisno za ljude koji su obično neaktivni, kaže Borja del Pozo Cruz, doktor nauka, glavni autor studije i profesor na Odsjeku za sportske nauke i kliničku biomehaniku Univerziteta Južne Danske.

“Da bi se postigle kardiovaskularne koristi, tijelu je potreban ili dovoljan volumen (veća ukupna aktivnost) ili intenzitet (veći napor u minuti), a kontinuirano hodanje postiže kombinaciju oba, čak i pri umjerenim brzinama”, kaže del Pozo Cruz.

S druge strane, hodanje u kraćim intervalima s nižim nivoom intenziteta ne dozvoljava vašem kardiovaskularnom sistemu da se “uključi” dovoljno dugo da bi se ostvarile ove prednosti, kaže Stamatakis.

Iako sve ovo ima smisla u teoriji, imajte na umu da su navike hodanja učesnika praćene samo sedmicu dana i da je studija jednostavno pronašla vezu između manjeg broja hodanja – nije dokazala da manje hodanja povećava rizik od srčanih problema, kaže dr. Christopher Berg, kardiolog u MemorialCare Heart and Vascular Institute u Orange Coast Medical Centeru u Fountain Valleyju, Kalifornija.

Dakle, koliko duge vaše šetnje zapravo trebaju biti?

Ovi nalazi ne znače da se kratki intervali vježbanja ne isplate.

“Za ljude koji su trenutno neaktivni, prvi i najvažniji korak je jednostavno da počnu da se kreću – svako povećanje dnevnog broja koraka pomaže”, kaže del Pozo Cruz.

Kada to jednom uradite, del Pozo Cruz predlaže da uključite duže, neprekidne šetnje od najmanje 10 minuta brzim tempom. Vremenom možete povećati brzinu i trajanje šetnji, kaže on.

Dr. Berg ističe da ovo može zahtijevati određeno planiranje s vaše strane: “Duži periodi hodanja neće se dogoditi slučajno”.

U konačnici, povećanje vremena i tempa je najbolji način, prema Stamatakisu, prenosi Klix.

