Šta učiniti kod čestih glavobolja: Isprobajte ove savjete

Glavobolje su nešto s čime se gotovo svi suočavamo u nekom trenutku. Mogu trajati od nekoliko minuta do nekoliko dana, a bol može biti oštra, tupa, pulsirajuća ili probadajuća, a ponekad se širi izvan glave na vlasište, lice ili čak vrat.

Dr. Xand van Tulleken, voditelj BBC-jevog wellness podcasta o “What’s Up Docs”, razgovarao je s doktoricom opće prakse i stručnjakinje u britanskom Nacionalnom centru za migrenu Katy Munro o načinima upraljavnja glavoboljama.

Ako imate obrazac blažih, ponavljajućih glavobolja, postoji nekoliko jednostavnih stvari koje možete isprobati kod kuće.

Kofein koristite mudro

Možda mislite da je kofein nešto što biste trebali odmah izbjegavati ako imate glavobolju, ali dr. Munro kaže da je istina malo nijansiranija.

U malim, pažljivim dozama, može učiniti lijekove protiv bolova efikasnijim ako ne konzumirate previše kofeina svakodnevno.

“Kofein je koanalgetik, što znači da može pojačati učinak lijeka protiv bolova”, objašnjava dr. Munro, ali ga izbjegavajte popodne i navečer jer vam može poremetiti san.

Ne preskačite obroke

Ono što jedete i kada jedete može napraviti razliku ako patite od glavobolja. Dr. Munro preporučuje pridržavanje dijete slične mediteranskoj, bogatoj proteinima, zdravim mastima i složenim ugljikohidratima, što može pomoći u stabilizaciji nivoa energije.

Trebali biste izbjegavati slatke grickalice s brzim oslobađanjem i definitivno ne preskakati obroke jer to može biti čest okidač.

Dr. Munro kaže da je otkrila da su joj glavobolje ublažene izbacivanjem mliječnih proizvoda i glutena, iako to nije univerzalno pravilo.

Trebali biste piti dovoljno tekućine tokom dana kako bi vam urin bio blijedo bistre boje i kako ne biste osjećali žeđ.

Izbjegavajte lijekove protiv bolova s ​​kodeinom

“Postoji mnogo stvari, poput tableta protiv bolova ili mučnine, koje možete kupiti bez recepta, a koje mogu biti korisne za upravljanje glavoboljama”, kaže dr. Munro.

Ona upozorava da treba izbjegavati “sve što sadrži kodein” jer može uzrokovati češće glavobolje i pogoršati simptome poput mučnine.

“Lijekovi protiv bolova mogu djelovati izuzetno dobro, ali to zavisi od toga koliko je jaka vaša glavobolja. Ako postaju sve češći ili intenzivniji, vaš ljekar opšte prakse vam može pomoći da pronađete prikladniji lijek”, navodi.

Pazite da ne uzimate lijekove protiv bolova redovno više od dva dana u sedmici jer ćete tako smanjiti rizik od ponovnih glavobolja, prenosi Klix.

