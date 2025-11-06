Onkolog upozorava: Žene starije od 50 godina bi trebale izbjegavati ovu hranu

„Ishrana je jedan od rijetkih faktora rizika nad kojima imamo kontrolu“, kaže onkološka hirurškinja dr. Preeti Subhedar za Parade. Prema njenim riječima, prehrambene navike utiču i na rizik od drugih bolesti, poput dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih oboljenja. Iako postoje namirnice koje štite zdravlje, neke ga mogu narušiti, pa ženama iznad 50 godina savjetuje da ograniče unos hrane koja može povećati rizik od raka dojke, prenosi Index.hr.

Dr. Subhedar preporučuje smanjen unos namirnica s visokim glikemijskim indeksom, kao što su bijeli hljeb, bijela riža, peciva, zaslađene žitarice i gazirana pića. „Hrana s visokim glikemijskim indeksom brzo podiže nivo šećera u krvi, što uzrokuje nagli porast insulina. S druge strane, namirnice s niskim glikemijskim indeksom otpuštaju šećer sporije, održavajući nivo insulina stabilnim“, objašnjava ona.

Dodaje da takva neravnoteža može stvoriti uslove za rast abnormalnih ćelija i razvoj upalnih procesa koji povećavaju rizik od raka. „Namirnice s visokim glikemijskim indeksom potiču lučenje insulina i faktora rasta IGF-1, koji može uzrokovati nekontrolisan rast ćelija“, naglašava dr. Subhedar. Također upozorava da takva hrana doprinosi debljanju, što povećava nivo estrogena – hormona koji može uticati na razvoj raka dojke.

Ipak, ističe: „Kako je povezanost neizravna, nije potrebno opsesivno izbjegavati svaku namirnicu s visokim glikemijskim indeksom. Bitno je samo da one ne budu dio svakodnevne ishrane.“

Kao zdravije alternative, preporučuje zeleno lisnato povrće, cjelovite žitarice, mahunarke i svježe voće. Umjesto krompira savjetuje pire od karfiola, a bijelu rižu preporučuje zamijeniti kvinojom ili smeđom rižom.

„Mediteranska ishrana je najbolji primjer plana koji ograničava namirnice s visokim glikemijskim indeksom i potiče unos onih s niskim“, zaključuje dr. Subhedar. Osim pravilne ishrane, savjetuje održavanje zdrave tjelesne težine, redovnu fizičku aktivnost i umjeren unos alkohola, prenosi Novi.

Facebook komentari