Ljekari pojašnjavaju razlike: Kako znati imate li gripu, covid ili običnu prehladu?

Akutne virusne infekcije sluznice respiratornih i disajnih puteva, prehlada, gripa i covid, sveprisutne su u populaciji. Dok se gripa javlja sezonski, prehlada i korona virus cirkulišu tokom cijele godine. Simptomatologija ova tri oboljenja je vrlo slična, međutim, distinkcija ipak postoji.

“Prehlada počinje potepeno, jako su blagi klinički simptomi, traje kratko, jedan do tri dana. Uzročnici prehlade su adenovirus, rinovirus, virus parainfluence. Temperatura može biti povišena, ali ne ide nikad iznad 38 stepeni. Tu je i neka blaga bistra sekrecija iz nosa, kihanje, hunjavica i slično”, pojasnila je Riada Blažević, specijalistkinja urgentne medicine.

Za razliku od prehlade, gripa i covid imaju težu kliničku sliku i mogu izazvati ozbiljnija stanja.

“Ono što je specifično za gripu je da ona naglo počinje, to je uvijek visoka temperatura, dok kod covida nije, može biti i bez temperature. Bolove u mišićima imate i kod gripe i kod covida, to je prilično slično. Kod gripe neće baš uvijek biti bolova u grlu, a kod novih sojeva covida koji su sada u Evropi, ono što je specifično jeste ta bol u grlu koja se opisuje kao žileti. Kod covida imate i gubitak mirisa i ukusa dok kod gripe nije toliko. Što se tiče trajanje to je tu negdje. Gripa traje do 10 dana, covid do 14 dana, a tu je i produženi covid koji može da traje do nekoliko mjeseci”, istakla je Aida Pošković – Bajraktarević, specijalistkinja epidemiologije.

Do komplikacija može doći kod osoba sa hroničnim bolestima, starijim od 65 godina, te kod osoba s oslabljenim imunim sistemom. Stoga je za gripu specifična mjera prevencije vakcinacija, koja se i preporučuje navedenim grupama.

“ZZJZ FBiH je nabavio 7.000 doza vakcina protiv gripe za vakcinaciju. U prvom redu za zdravstvene radnike koji su najizloženiji, ali i ostale osjetljive sugrađane za sezonu 2025/2026. Distribucija prema kantonalnim zavodima je već započela”, naveo je Siniša Skočibušić, direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Iako većina slučajeva ne zahtijeva ljekarsku intervenciju, stručnjaci upozoravaju da je važno pratiti simptome i na vrijeme reagovati ukoliko se stanje pogorša.

“Obavezno mirovanje, ostanak kući, time štitite sebe, a i druge osobe. Provjetravanje prostorija, koristiti dekongestive za prohodnost sluznice nosa, piti dosta tečnosti i toplih kao i vitaminskih napitaka. A u slučaju da temperatura potraje duže od tri dana, da se opšta slabost i malaksalost intenziviraju, javiti se ljekaru”, poručila je Riada Blažević, specijalistkinja urgentne medicine.

Iako su prehlada, gripa i covid postali dio svakodnevice, odgovorno ponašanje i pravoremena reakcija i dalje su ključni za očuvanje zdravlja zajednice, prenosi N1.

