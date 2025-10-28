Da li je sigurno “puckati” vrat? Odgovor bi vas mogao iznenaditi

Iako taj karakteristični „klik” često donosi osjećaj olakšanja, ljekari upozoravaju da ova navika, ako se pretjeruje, može imati i ozbiljne posljedice.

Stručnjaci objašnjavaju da se ovaj zvuk, poznat kao crepitus, u većini slučajeva javlja zbog oslobađanja sitnih mjehurića gasa iz sinovijalne tečnosti koja podmazuje zglobove vrata.

Kada se promijeni pritisak u zglobovima kičme, stvara se vakuum koji dovodi do „pucanja“ — procesa poznatog kao kavitacija.

Zvuk može nastati i kada se tetive ili ligamenti pomjere preko koštanih izbočina, ili kao posljedica degenerativnih promjena poput artritisa.

Nakon toga mnogi osjećaju rasterećenje jer dolazi do smanjenja napetosti u mišićima, a iznenadni pokret može potaknuti i lučenje endorfina, hormona koji ublažavaju bol i stvaraju osjećaj ugode.

Mnogi ljudi ovu radnju izvode nesvjesno — kao reakciju na stres ili ukočenost — slično kao grickanje noktiju ili cupkanje nogom.

Prema mišljenju ljekara, povremeno pucketanje nije opasno, osim ako ga prate bol, ukočenost, trnjenje ili ograničena pokretljivost. Ipak, učestalo i snažno „pucanje“ može dovesti do istegnuća mišića i ligamenata, pa čak i povećati rizik od osteoartritisa.

U ekstremnim slučajevima, nepravilan pokret može oštetiti krvne žile vrata i izazvati moždani udar, iako su takvi slučajevi rijetki.

Posebno oprezne trebaju biti osobe koje imaju hipermobilne zglobove, jer su njihove strukture vrata osjetljivije na povrede.

Ljekari savjetuju da se potraži stručna pomoć ako uz pucketanje postoje dodatni simptomi poput:

bola i ukočenosti,

trnjenja ili slabosti u rukama i nogama,

vrtoglavice ili gubitka ravnoteže,

tegoba nakon povrede vrata ili glave.

Umjesto čestog „resetovanja” vrata, preporučuju se lagano istezanje, pravilno držanje tijela, masaža i vježbe za vrat i ramena.

Ako ukočenost ne prolazi, najbolja opcija je stručni pregled kod fizioterapeuta ili kiropraktičara – nikako samostalni pokušaji manipulacije vratom.

Zaključak stručnjaka je jasan: pucketanje vrata povremeno može biti bezopasno, ali pretjerivanje može izazvati trajne posljedice. Vrat je osjetljiv, pa s njim treba postupati pažljivo i s mjerom, prenose Vijesti.

