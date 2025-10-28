Zdravlje

Spas za sinuse: Pomiješajte dva sastojka i pričekajte deset dana. Rezultat je čudesan

9.4K  
Objavljeno prije 2 sata

Zaboravite na lijekove, jer dva jeftina i prirodna sastojka rješavaju vas najgorih bolova u sinusima i glavobolje. Kod glavobolje i sinusitisa često ne pomažu ni jači lijekovi. Zbog toga se vjerovatno pametnije okrenuti prirodnim i netoksičnim metodama za ublažavanje bolova, nego se kljukati hemijskim proizvodima. Dobar saveznik u ovoj borbi je – ljuti i jaki hren.

 Sinusi - Ljepotaizdravlje.ba

Stara grčka poslovica kaže: „Rotkvica vrijedi težinu olova, repa težinu srebra, a hren težinu zlata“.

Priprema smjese:

Preporuka je da svježi hren naribate i prelijete vinskim sirćetom, a potom stavite u bocu od pola litre i zatvorite.

Smjesu držite deset dana na sobnoj temperaturi uz povremeno mućkanje.

Kada istekne ovaj rok, nekoliko puta tokom dana preko otvorenog grlića boce udišite smjesu po pet minuta.

Istom tekućinom natopite tkaninu i držite je tokom noći na čelu ili potiljku.

Terapija traje pet dana, što je dovoljno da vas ljut i jak miris hrena u sirćetu riješi sinusitisa i neugodnih glavobolja.

Jedno od rješenja je i da naribate 50 grama hrena, ubacite ga u pet decilitra vode i stavite da provrije. Nakon toga, stavite glavu iznad lonca, prekrijte je peškirom i udišite paru, prenosi Raport.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh