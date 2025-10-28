Spas za sinuse: Pomiješajte dva sastojka i pričekajte deset dana. Rezultat je čudesan

Stara grčka poslovica kaže: „Rotkvica vrijedi težinu olova, repa težinu srebra, a hren težinu zlata“.

Priprema smjese:

Preporuka je da svježi hren naribate i prelijete vinskim sirćetom, a potom stavite u bocu od pola litre i zatvorite.

Smjesu držite deset dana na sobnoj temperaturi uz povremeno mućkanje.

Kada istekne ovaj rok, nekoliko puta tokom dana preko otvorenog grlića boce udišite smjesu po pet minuta.

Istom tekućinom natopite tkaninu i držite je tokom noći na čelu ili potiljku.

Terapija traje pet dana, što je dovoljno da vas ljut i jak miris hrena u sirćetu riješi sinusitisa i neugodnih glavobolja.

Jedno od rješenja je i da naribate 50 grama hrena, ubacite ga u pet decilitra vode i stavite da provrije. Nakon toga, stavite glavu iznad lonca, prekrijte je peškirom i udišite paru, prenosi Raport.

