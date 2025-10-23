6 znakova da ste pod velikim stresom: TIJELO VAS OVAKO UPOZORAVA

Od stalne nervoze i anksioznosti do promjena raspoloženja i osjećaja praznine, signali da je tijelo i um preopterećeno često prolaze nezapaženo. Evo na šta treba da obratite pažnju – i kako da se izborite sa tim:

Upornost tuge i depresivni osećaji

Ako se osjećate stalno umorno, obeshrabreno ili izgubili interesovanje za stvari koje ste nekada voljeli, moguće je da stres utiče na vašu hormonsku ravnotežu, posebno na kortizol i serotoninski balans. Male promjene, poput redovne fizičke aktivnosti, plesa ili opuštajućih šetnji s prijateljima, mogu znatno poboljšati raspoloženje. A kada je potrebno, stručna podrška i terapija su uvijek dobar izbor.

Anksioznost i stalna napetost

Hronični stres često vodi do prekomjernog straha, napetosti i brige. Kortizol drži tijelo stalno u „alert“ modu, što povećava osjećaj iscrpljenosti i tjeskobe. Vježbe disanja, meditacija ili mindfulness mogu pomoći da se um smiri i tijelo opusti.

Nervoza i kratka pamet

Kada stres traje dugo, strpljenje nestaje, a male frustracije lako prerastaju u nervozu ili razdražljivost. Vježbe za upravljanje bijesom i tehnike relaksacije pomažu da se stabilizuje raspoloženje i vrati mir u svakodnevicu.

Problemi sa koncentracijom i pamćenjem

Zaboravnost, teškoće u fokusiranju ili „ispadanje iz ritma“ često su znakovi visokog stresa. Kortizol direktno utiče na mozak, ali kvalitetan san, pravilna ishrana i smanjenje alkohola i cigareta mogu znatno poboljšati mentalnu jasnoću.

Tvrdoglave navike i kompulsivno ponašanje

Preterani stres može izazvati ponavljajuće i nelogične radnje, od stalnog pranja ruku do stalne provjere stvari. U težim slučajevima javljaju se i zavisnosti. Prava kombinacija je stručna pomoć i zdrave dnevne rutine.

Promjene raspoloženja

Stres može izazvati nagle emotivne promjene – od bijesa do tuge ili zabrinutosti u istom danu. Ako se ovo često događa, probajte mindfulness, boravak u prirodi i opuštajuće aktivnosti.

Smanjenje stresa počinje sa malim promjenama u svakodnevici. Redovno vježbanje, kvalitetno vrijeme sa dragim ljudima i distanca od stresnih faktora mogu napraviti veliku razliku. Ako osjećate da ne možete sami, stručna podrška je najbolji izbor.

Facebook komentari