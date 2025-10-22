Cvekla nije za svakoga: Evo kome može naškoditi

Zbog njenog niskokaloričnog sastava, preporučuje se u ishrani ljudi koji se bore s gojaznošću. Za zdravu odraslu osobu preporučuje se konzumiranje 50-200 g cvekle dnevno. U nedostatku kontraindikacija, možete jesti do 300 g dnevno (naročito sportisti ili ljudi s aktivnim načinom života).

Za ove bolesti se preporučuje uključivanje sirove i kuhane salate od cvekle u ishranu: hipertenzija – betain snižava krvni pritisak, konstipacija – vlakna poboljšavaju peristaltiku crijeva, anemija – visok sadržaj željeza promovira hematopoezu, bolesti jetre – cvekla pomaže u uklanjanju toksina, gojaznost i dijabetes – nizak sadržaj kalorija pomaže u kontroli težine, ali zbog visokog glikemijskog indeksa kuhanu cveklu treba konzumirati umjereno, ateroskleroza – čisti krvne sudove i smanjuje nivo “lošeg” kolesterola.

Za koje bolesti se ne preporučuje jesti cveklu?

Gastritis s visokom kiselošću, čir na želucu – cvekla stimulira proizvodnju želudačnog soka, urolitijaza (oksalati) – može doprinijeti stvaranju kamena u bubregu, dijareja i sindrom iritabilnog crijeva – mogu povećati simptome, dijabetes (posebno tip II) – kuhana cvekla ima visok glikemijski indeks, što može povećati nivo šećera, hipotenzija – cvekla može prekomjerno sniziti krvni pritisak, prenosi Novi.

