Hrana vam zapinje u grlu? To bi moglo biti znak ozbiljne bolesti

Međutim, stručnjaci upozoravaju da određeni simptomi tokom ili nakon obroka mogu ukazivati na ozbiljnije zdravstvene probleme.

Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS) Velike Britanije, najčešći uzrok gorušice je refluks želudačne kiseline u jednjak, što izaziva peckanje i iritaciju. “Sluznica želuca može da toleriše kiselinu, ali jednjak ne može, zbog čega se javlja osjećaj pečenja”, objašnjavaju ljekari i stručnjaci iz NHS-a.

Takvi simptomi se obično javljaju nakon obilnih, masnih ili začinjenih obroka, a dodatni faktori rizika uključuju konzumiranje alkohola, kofeina, pušenje, kao i ležanje odmah nakon jela. Gojaznost takođe povećava vjerovatnoću pojave gorušice.

Iako lijekovi bez recepta i promjene načina života često pomažu, NHS savjetuje da se obavezno posjeti ljekar ako se gorušica javlja skoro svakodnevno, ako lijekovi ne pomažu ili ako postoje dodatni simptomi. Posebnu pažnju treba obratiti na osjećaj da se hrana zaglavljuje u grlu, česta povraćanja ili neobjašnjiv gubitak tjelesne mase,pisu Vijesti

U nekim slučajevima, ovi simptomi mogu biti znak raka jednjaka. Dodatni znaci uključuju otežano gutanje, mučninu, povraćanje i učestalo podrigivanje. Ako simptomi traju duže od tri sedmice ili su praćeni crnom ili tamnocrvenom stolicom, stručnjaci savjetuju hitnu posjetu ljekaru opće prakse.

Ljekari naglašavaju da, iako ovakvi znakovi ne moraju nužno ukazivati na rak, važno je pravovremeno reagovati. Rano otkrivanje bolesti značajno povećava šanse za uspješno liječenje.

