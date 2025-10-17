Imate problema s čestim migrenama? Konzumacija ovog začina može pomoći u ublažavanju bolova

Iako se migrene najčešće tretiraju medikamentozno, sve je više osoba koje traže prirodne alternative za ublažavanje simptoma, posebno u ranoj fazi napada. Jedna od metoda koja se pokazala korisnom jeste ispijanje jednostavnog rastvora pola kašike soli rastvorene u čaši vode.

Ova kombinacija može pomoći organizmu da brže uspostavi ravnotežu elektrolita, što je posebno važno jer natrij ključna komponenta soli ima važnu ulogu u radu nervnog sistema i cirkulaciji.

Kada je ravnoteža elektrolita narušena, mogu se javiti simptomi koji podsjećaju na migrenu: vrtoglavica, mučnina, glavobolja. U takvim slučajevima, unos male količine slane vode može donijeti brzo olakšanje.

Ipak, važno je naglasiti da ova metoda nije zamjena za medicinsku terapiju te se preporučuje oprez, naročito kod osoba koje imaju visok krvni pritisak, bolesti bubrega ili druge hronične zdravstvene tegobe. Prije korištenja bilo kakvih alternativnih rješenja, posavjetujte se s doktorom, prenosi Klix.

